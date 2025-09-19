Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: ‘मैंने सिर्फ पानी पिया…अंत तक डटे रहेंगे’, नरेश मीणा का अनशन जारी; समर्थकों से की ये अपील

Rajasthan News: झालावाड़ के पिपलोदी स्कूल हादसे में मृत बच्चों के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर युवा नेता नरेश मीणा का आमरण अनशन आठवें दिन भी जारी है।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 19, 2025

Naresh Meena
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: झालावाड़ के पिपलोदी स्कूल हादसे में मृत बच्चों के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर युवा नेता नरेश मीणा का आमरण अनशन आठवें दिन भी जारी है। बीती रात उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस ने उन्हें अनशन स्थल से उठाकर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस बीच, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने अस्पताल पहुंचकर नरेश मीणा से मुलाकात की और उन्हें पानी पिलाया।

बता दें, इस मुलाकात के बाद यह खबर फैल गई थी कि नरेश मीणा ने अपना अनशन तोड़ लिया है। हालांकि, नरेश मीणा ने इन खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि उनका अनशन अभी भी जारी है और वे तब तक डटे रहेंगे, जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर लेती।

ये भी पढ़ें

जयपुर में लव जिहाद! अयान खान ने अमित बनकर युवती को फंसाया, कई महीनों तक किया दुष्कर्म; गिरफ्तार
जयपुर
Love Jihad in Jaipur

नरेश मीणा का बयान- अनशन नहीं तोड़ा

अस्पताल के आईसीयू वार्ड से ही नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा कि मैंने सिर्फ पानी पिया है, मेरा अनशन नहीं तोड़ा है। मेरा मौन और अन्न त्याग का आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा, जब तक झालावाड़-पिपलोदी स्कूल हादसे में मृत बच्चों के परिजनों को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता।

उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी यह बात दोहराई और अपने समर्थकों से आह्वान किया कि वे गांधीवादी तरीके से आंदोलन को और तेज करें। नरेश मीणा ने ट्वीट में लिखा कि मेरा मौन और अन्न त्याग, आमरण अनशन अभी भी चालू है। यह अनशन तब खत्म होगा, जब सरकार पूरी मांगे मान लेगी और झालावाड़-पिपलोदी के मृतक बच्चों के परिजनों को न्याय मिल जाएगा। नरेश मीणा ने अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से आंदोलन को और मजबूत करने की अपील की है।

क्या है झालावाड़ स्कूल हादसा?

यह पूरा मामला झालावाड़ के पिपलोदी में हुए एक दर्दनाक स्कूल हादसे से जुड़ा है, जिसमें कई मासूम बच्चों की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद पीड़ित परिवारों ने सरकार से मुआवजे, नौकरी और अन्य सहायता की मांग की थी। हालांकि, परिजनों का आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और उल्टा उनका अपमान किया। नरेश मीणा ने इन परिवारों के समर्थन में अनशन शुरू किया था, जिसका आठवां दिन है। उनकी मांग है कि सरकार पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दे।

प्रताप सिंह खाचरियावास का समर्थन

पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नरेश मीणा के अनशन को पूर्ण समर्थन देते हुए राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झालावाड़ स्कूल त्रासदी के बाद सरकार ने पीड़ित परिवारों के साथ जो व्यवहार किया, वह अमानवीय और शर्मनाक है। खाचरियावास ने कहा कि मासूम बच्चों की मौत के बाद उनके परिजनों को बकरियां देकर सरकार ने उनका अपमान किया है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है।

यहां वीडियो देखें-


उन्होंने पुलिस की उस कार्रवाई की भी आलोचना की, जिसमें नरेश मीणा को जबरन अनशन स्थल से उठाकर अस्पताल ले जाया गया। खाचरियावास ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और कहा कि सरकार को तत्काल पीड़ितों की मांगों को पूरा करना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan High Court : ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ सिर्फ स्लोगन नहीं’, राजस्थान हाईकोर्ट ने रोका बीएसएनएल अधिकारी का तबादला
जयपुर
Beti Bachao, Beti Padhao is not just a slogan Rajasthan High Court stop BSNL official transfer

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 12:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: ‘मैंने सिर्फ पानी पिया…अंत तक डटे रहेंगे’, नरेश मीणा का अनशन जारी; समर्थकों से की ये अपील

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.