Rajasthan: ‘मैंने सिर्फ पानी पिया…अंत तक डटे रहेंगे’, नरेश मीणा का अनशन जारी; समर्थकों से की ये अपील

यह पूरा मामला झालावाड़ के पिपलोदी में हुए एक दर्दनाक स्कूल हादसे से जुड़ा है, जिसमें कई मासूम बच्चों की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद पीड़ित परिवारों ने सरकार से मुआवजे, नौकरी और अन्य सहायता की मांग की थी। हालांकि, परिजनों का आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और उल्टा उनका अपमान किया। नरेश मीणा ने इन परिवारों के समर्थन में अनशन शुरू किया था, जिसका आठवां दिन है। उनकी मांग है कि सरकार पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दे।