10 सेकेंड लेट होने पर भी नहीं मिला प्रवेश, सेंटर के बाहर खूब रोई महिला अभ्यर्थी, गेट खोलने की लगाती रही गुहार

कई परीक्षा सेंटर पर अभ्यर्थियों के नियम विरूद्ध कपड़े पहनकर आने पर उनसे उतरवा लिए गए। अजमेर में एक महिला कैंडिडेट्स की चुन्नी भी उतरवाई गई। वहीं, टोंक में एक युवती के 15 सैकेंड लेट होने पर परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया। जिसके बाद महिला अभ्यर्थी सेंटर के गेट के बाहर बैठकर खूब रोई। उसने रोते हुए गेट पर हाथ मार कर गेट खोलने की गुहार लगाई। लेकिन परीक्षा के नियमों के आगे सब बेबस नजर आए। गेट नहीं खुलने पर लोगों ने उसे समझा करके घर के लिए रवाना किया।