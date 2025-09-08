Patrika LogoSwitch to English

10 सेकेंड लेट होने पर भी नहीं मिला प्रवेश, सेंटर के बाहर खूब रोई महिला अभ्यर्थी, गेट खोलने की लगाती रही गुहार

राजस्थान में आरपीएससी (RPSC) की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 8 सब्जेक्ट के 2129 पदों के लिए आयोजित की जा रही है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 08, 2025

Senior Teacher Exam
Photo- Patrika Network

Senior Teacher Exam: राजस्थान में आरपीएससी (RPSC) की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन सोमवार आयोजित हुई। परीक्षार्थियों की चेकिंग कर एक घंटे पहले एंट्री दी गई। परीक्षा के निर्धारित समय से एक घंटे पहले सेंटर पर प्रवेश बंद कर दिया। ऐसे में कई अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र पर लेट पहुंचने पर परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया।

कई परीक्षा सेंटर पर अभ्यर्थियों के नियम विरूद्ध कपड़े पहनकर आने पर उनसे उतरवा लिए गए। अजमेर में एक महिला कैंडिडेट्स की चुन्नी भी उतरवाई गई। वहीं, टोंक में एक युवती के 15 सैकेंड लेट होने पर परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया। जिसके बाद महिला अभ्यर्थी सेंटर के गेट के बाहर बैठकर खूब रोई। उसने रोते हुए गेट पर हाथ मार कर गेट खोलने की गुहार लगाई। लेकिन परीक्षा के नियमों के आगे सब बेबस नजर आए। गेट नहीं खुलने पर लोगों ने उसे समझा करके घर के लिए रवाना किया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इन 3 जिलों में कल स्कूलों की छुट्टी घोषित… भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन ने उठाया कदम
जयपुर
rajasthan school holiday

2129 पदों पर हो रही परीक्षा

गौरतलब है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान परीक्षा 8 सब्जेक्ट के 2129 पदों के लिए हो रही है। दूसरे दिन सोमवार को प्रदेश के 899 परीक्षा सेंटर पर परीक्षा हुई। रोजाना दो पारियों में होने वाला ये एग्जाम 12 सितंबर तक चलेगा। सुबह की पारी में 2 लाख 89 हजार 61 और दूसरी पारी में 2 लाख 89 हजार 61 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड थे।

इनमें से पहली पारी में 1 लाख 98 हजार 638 कैंडिडेट परीक्षा में शामिल हुए। 90 हजार 423 कैंडिडेट परीक्षा में अनुपस्थित रहे। ऐसे में 68.72 प्रतिशत उपस्थिति रही। दूसरी पारी में 1 लाख 97 हजार 497 कैंडिडेट परीक्षा में शामिल हुए। 91 हजार 564 कैंडिडेट परीक्षा में अनुपस्थित रहे। ऐसे में 68.32 प्रतिशत उपस्थिति रही।

ये भी पढ़ें

RPSC Exam: आरपीएससी का दावा, 7 लेयर सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं प्रश्न-पत्र, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्ती
जयपुर
RPSC Exam

08 Sept 2025 10:09 pm

जयपुर

