Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

RPSC Exam: आरपीएससी का दावा, 7 लेयर सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं प्रश्न-पत्र, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्ती

Question Paper Leak Rumor: आयोग ने प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा के लिए सात स्तरीय सुरक्षा प्रणाली लागू की है। इस व्यवस्था के तहत प्रश्न-पत्रों को पहले पारदर्शी पॉलीपैक में पैक किया जाता है, फिर 24-24 सेट को अपारदर्शी पैकेट में सील कर मेटल बॉक्स में रखा जाता है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 08, 2025

RPSC Exam
राजस्थान लोक सेवा आयोग (फोटो- पत्रिका)

RPSC question paper security: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) अध्यक्ष यू आर साहू ने सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में परीक्षा आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी अहम जानकारियां साझा कीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रश्न-पत्र खुला मिलने जैसी अफवाहें निराधार हैं और इस तरह की बातें फैलाने वाले अपने निहित स्वार्थों के कारण ऐसा करते हैं।

अध्यक्ष साहू ने बताया कि वर्ष 2023 से आयोग ने प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा के लिए सात स्तरीय सुरक्षा प्रणाली लागू की है। इस व्यवस्था के तहत प्रश्न-पत्रों को पहले पारदर्शी पॉलीपैक में पैक किया जाता है, फिर 24-24 सेट को अपारदर्शी पैकेट में सील कर मेटल बॉक्स में रखा जाता है। इन बॉक्स पर नम्बर लॉक, गम पेपर सील, सिक्योरिटी स्ट्रिप और प्लास्टिक लेमिनेशन जैसी सुरक्षा परतें चढ़ाई जाती हैं। परीक्षा से कुछ मिनट पहले ही केन्द्राधीक्षक को मोबाइल पर नम्बर लॉक का कोड भेजा जाता है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती है और उस दौरान कुल 9 जिम्मेदार लोग, जिनमें दो परीक्षार्थी भी शामिल होते हैं, पैकेट की सुरक्षा की पुष्टि करते हैं।

साहू ने बताया कि अगर किसी स्तर पर कोई विसंगति पाई जाती है तो उसे तुरंत आयोग तक पहुंचाया जाता है। परीक्षा कानून-2022 (संशोधित 2023) के तहत ऐसी स्थिति में दोषी की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रश्न-पत्र के लीक होने की संभावना नगण्य है, क्योंकि रिवर्स ऑडिट से हर गड़बड़ी की तुरंत पहचान की जा सकती है।

ये भी पढ़ें

Loan Subsidy: चूक मत जाना मौका, राजस्थान सरकार देगी 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 % ब्याज अनुदान
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

उन्होंने बताया कि आयोग ने प्रश्न-पत्रों पर विशेष गोपनीय सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं, जिनसे किसी भी प्रश्न-पत्र के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्र की पहचान तुरंत संभव है।

साहू ने एक हालिया घटना का जिक्र करते हुए बताया कि 7 सितंबर को जोधपुर में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी ने प्रश्न-पत्र पैकेट खुला मिलने की अफवाह फैलाई थी। जांच में सामने आया कि वह अभ्यर्थी गुढ़ामलानी, बाड़मेर का निवासी है और उसे ड्रेस कोड का पालन न करने पर रोका गया था। इसी नाराजगी में उसने झूठा प्रचार किया। वास्तविकता यह थी कि प्रश्न-पत्र का पैकेट उसी अभ्यर्थी व दो अन्य परीक्षार्थियों की मौजूदगी में ही खोला गया था।

आयोग ने उस अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उसने किस उद्देश्य से अफवाह फैलाई। अध्यक्ष साहू ने परीक्षार्थियों और आमजन से अपील की कि वे अफवाहों से भ्रमित न हों और आयोग की पुख्ता व्यवस्थाओं पर विश्वास रखें।

ये भी पढ़ें

Ration Shops: उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 से 30 सितम्बर तक, जानें पूरी प्रक्रिया
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2025 07:49 pm

Published on:

08 Sept 2025 07:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RPSC Exam: आरपीएससी का दावा, 7 लेयर सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं प्रश्न-पत्र, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्ती

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.