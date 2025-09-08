RPSC Exam: आरपीएससी का दावा, 7 लेयर सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं प्रश्न-पत्र, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्ती

अध्यक्ष साहू ने बताया कि वर्ष 2023 से आयोग ने प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा के लिए सात स्तरीय सुरक्षा प्रणाली लागू की है। इस व्यवस्था के तहत प्रश्न-पत्रों को पहले पारदर्शी पॉलीपैक में पैक किया जाता है, फिर 24-24 सेट को अपारदर्शी पैकेट में सील कर मेटल बॉक्स में रखा जाता है। इन बॉक्स पर नम्बर लॉक, गम पेपर सील, सिक्योरिटी स्ट्रिप और प्लास्टिक लेमिनेशन जैसी सुरक्षा परतें चढ़ाई जाती हैं। परीक्षा से कुछ मिनट पहले ही केन्द्राधीक्षक को मोबाइल पर नम्बर लॉक का कोड भेजा जाता है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती है और उस दौरान कुल 9 जिम्मेदार लोग, जिनमें दो परीक्षार्थी भी शामिल होते हैं, पैकेट की सुरक्षा की पुष्टि करते हैं।