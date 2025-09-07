Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Ration Shops: उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 से 30 सितम्बर तक, जानें पूरी प्रक्रिया

Rajasthan food department: आवेदन पत्र 8 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2025 तक प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक संबंधित कार्यालय से प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 07, 2025

Ration Shop File Photo

New Ration Shop Application: जयपुर। जयपुर जिले में 70 नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार से आरंभ होगी। जिला रसद अधिकारी कार्यालय जयपुर प्रथम द्वारा 11 तथा जयपुर द्वितीय द्वारा 59 दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि आवेदन पत्र 8 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2025 तक प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक संबंधित कार्यालय से प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र केवल कार्यालय से ही निर्धारित शुल्क 100 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ई-मित्र, टाइपिस्ट या नोटरी बुक स्टोर से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जहां दुकान आवंटित होगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक का निवास उसी ग्राम पंचायत के किसी ग्राम या वार्ड में होना अनिवार्य होगा। एक से अधिक आवेदन आने की स्थिति में प्राथमिकता उसी आवेदक को दी जाएगी, जो संबंधित वार्ड का निवासी होगा।

image

अभ्यर्थी की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा निवास प्रमाण के लिए मतदाता सूची, आधार, जनाधार, ड्राइविंग लाइसेंस या पहचान पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम स्नातक रखी गई है, साथ ही आरकेसीएल या समकक्ष संस्थान से तीन माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य है। स्नातक योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर 12वीं पास आवेदकों को भी अवसर मिलेगा।

इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया एवं नियमों की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट यह पहल जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

Published on:

07 Sept 2025 04:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Ration Shops: उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 से 30 सितम्बर तक, जानें पूरी प्रक्रिया

