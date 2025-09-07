Ration Shops: उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 से 30 सितम्बर तक, जानें पूरी प्रक्रिया

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि आवेदन पत्र 8 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2025 तक प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक संबंधित कार्यालय से प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र केवल कार्यालय से ही निर्धारित शुल्क 100 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से उपलब्ध होंगे।