Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Tourism: 5,000 करोड़ से बदलेगा राजस्थान पर्यटन का भविष्य, 12 से 14 सितम्बर को पर्यटन विकास को देंगे नई दिशा

Rajasthan Tourism Development: राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025: जयपुर में होगा भव्य आयोजन, पर्यटन विकास को नई दिशा, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के विशेषज्ञ जुटे, आरडीटीएम 2025 की तैयारियों पर मंथन

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 04, 2025

Rajasthan Domestic Travel Mart 2025: जयपुर। राजस्थान पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट (आरडीटीएम) 2025 की स्टेकहोल्डर्स मीट का आयोजन आईटीसी राजपूताना, जयपुर में हुआ। इस अवसर पर पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों और इंडस्ट्री लीडर्स ने आगामी आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की। कार्यक्रम में प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव, पर्यटन आयुक्त रूक्मणि रियार सहित एफएचटीआर के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्थान सरकार की पर्यटन दृष्टि

प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कहा कि राजस्थान सदैव घरेलू और विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद रहा है। 2023-24 में राज्य का हिस्सा दोनों श्रेणियों में 7-8 प्रतिशत रहा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में पर्यटन विकास पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। सरकार का फोकस नए डेस्टिनेशनों के विकास, ग्रामीण पर्यटन, अनुभवात्मक पर्यटन और ओवर-टूरिज्म के संतुलन पर रहेगा। जिला कलेक्टर्स को संभावित स्थलों की पहचान और व्यापक ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सडक़ों, जल योजनाओं और आईटी विकास पर 3 हजार करोड़ से ज्यादा की मंजूरी
जयपुर
CM-Bhajanlal-6

एफएचटीआर और विशेषज्ञों की भूमिका

एफएचटीआर महासचिव सीए वीरेंद्र एस. शेखावत ने कहा कि संस्था होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के सहयोग से पर्यटन को नई दिशा देती रही है। अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला ने पर्यटन क्षेत्र में अनुसंधान संस्थान स्थापित करने और युवाओं को जागरूक करने पर बल दिया।

उपलब्धियां और संभावनाएं

पर्यटन आयुक्त रूक्मणि रियार ने बताया कि 2019 से 2025 के बीच पर्यटन क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। देश की जीडीपी में पर्यटन का योगदान 20 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि खर्च में 9 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। एफएचटीआर ने इस दौरान 25 राष्ट्रीय और 5 से अधिक अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में सक्रिय भागीदारी की है।

आरडीटीएम 2025 का महत्व

जयपुर में 12 से 14 सितम्बर तक आयोजित होने वाला आरडीटीएम का पांचवां संस्करण पर्यटन उद्योग के लिए बड़ा अवसर है। पिछले संस्करण में 240 से अधिक राष्ट्रीय बायर्स और 280 सेलर्स ने भाग लिया था, जिसमें 7,000 से अधिक बी2बी मीटिंग्स हुईं। इस बार और अधिक व्यावसायिक अवसरों और सहभागिता की अपेक्षा की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Crop Damage Survey: भारी बारिश के बाद अब फसल खराबे का आकलन और मुआवजा प्रक्रिया शुरू
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 11:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Tourism: 5,000 करोड़ से बदलेगा राजस्थान पर्यटन का भविष्य, 12 से 14 सितम्बर को पर्यटन विकास को देंगे नई दिशा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट