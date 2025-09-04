Rajasthan Tourism: 5,000 करोड़ से बदलेगा राजस्थान पर्यटन का भविष्य, 12 से 14 सितम्बर को पर्यटन विकास को देंगे नई दिशा

Rajasthan Domestic Travel Mart 2025: जयपुर। राजस्थान पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट (आरडीटीएम) 2025 की स्टेकहोल्डर्स मीट का आयोजन आईटीसी राजपूताना, जयपुर में हुआ। इस अवसर पर पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों और इंडस्ट्री लीडर्स ने आगामी आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की। कार्यक्रम में प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव, पर्यटन आयुक्त रूक्मणि रियार सहित एफएचटीआर के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कहा कि राजस्थान सदैव घरेलू और विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद रहा है। 2023-24 में राज्य का हिस्सा दोनों श्रेणियों में 7-8 प्रतिशत रहा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में पर्यटन विकास पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। सरकार का फोकस नए डेस्टिनेशनों के विकास, ग्रामीण पर्यटन, अनुभवात्मक पर्यटन और ओवर-टूरिज्म के संतुलन पर रहेगा। जिला कलेक्टर्स को संभावित स्थलों की पहचान और व्यापक ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं।
एफएचटीआर महासचिव सीए वीरेंद्र एस. शेखावत ने कहा कि संस्था होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के सहयोग से पर्यटन को नई दिशा देती रही है। अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला ने पर्यटन क्षेत्र में अनुसंधान संस्थान स्थापित करने और युवाओं को जागरूक करने पर बल दिया।
पर्यटन आयुक्त रूक्मणि रियार ने बताया कि 2019 से 2025 के बीच पर्यटन क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। देश की जीडीपी में पर्यटन का योगदान 20 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि खर्च में 9 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। एफएचटीआर ने इस दौरान 25 राष्ट्रीय और 5 से अधिक अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में सक्रिय भागीदारी की है।
जयपुर में 12 से 14 सितम्बर तक आयोजित होने वाला आरडीटीएम का पांचवां संस्करण पर्यटन उद्योग के लिए बड़ा अवसर है। पिछले संस्करण में 240 से अधिक राष्ट्रीय बायर्स और 280 सेलर्स ने भाग लिया था, जिसमें 7,000 से अधिक बी2बी मीटिंग्स हुईं। इस बार और अधिक व्यावसायिक अवसरों और सहभागिता की अपेक्षा की जा रही है।