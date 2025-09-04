Rajasthan Tourism: 5,000 करोड़ से बदलेगा राजस्थान पर्यटन का भविष्य, 12 से 14 सितम्बर को पर्यटन विकास को देंगे नई दिशा

प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कहा कि राजस्थान सदैव घरेलू और विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद रहा है। 2023-24 में राज्य का हिस्सा दोनों श्रेणियों में 7-8 प्रतिशत रहा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में पर्यटन विकास पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। सरकार का फोकस नए डेस्टिनेशनों के विकास, ग्रामीण पर्यटन, अनुभवात्मक पर्यटन और ओवर-टूरिज्म के संतुलन पर रहेगा। जिला कलेक्टर्स को संभावित स्थलों की पहचान और व्यापक ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं।