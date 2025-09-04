Crop Damage Survey: भारी बारिश के बाद अब फसल खराबे का आकलन और मुआवजा प्रक्रिया शुरू

Rain Relief: जयपुर। जयपुर जिले में पिछले दिनों हुई लगातार वर्षा से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे जनजीवन अस्त-अब युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है।
जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी स्वयं राहत कार्यों की सघन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों और राजस्व टीमों को तैनात कर दिया है। ये टीमें मौके पर जाकर स्थिति का आकलन कर त्वरित राहत उपलब्ध करा रही हैं।
प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है और उन्हें राशन किट एवं फूड पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। जलभराव वाले क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं तथा लाउडस्पीकर से लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। प्रशासन ने राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए जेसीबी मशीनें और पंप सेट भी लगाए हैं।
साथ ही वर्षा से हुए फसल खराबे का सर्वे राजस्व अधिकारियों द्वारा कराया जा रहा है, ताकि प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके। आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय है और जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों में न जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।