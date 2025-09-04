Crop Damage Survey: भारी बारिश के बाद अब फसल खराबे का आकलन और मुआवजा प्रक्रिया शुरू

Rain Relief: जयपुर। जयपुर जिले में पिछले दिनों हुई लगातार वर्षा से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे जनजीवन अस्त-अब युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी स्वयं राहत कार्यों की सघन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों और राजस्व टीमों को तैनात कर दिया है। ये टीमें मौके पर जाकर स्थिति का आकलन कर त्वरित राहत उपलब्ध करा रही हैं।