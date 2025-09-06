Jaipur: कुंदनपुरा में कब बनेगी 100 मीटर लंबी सड़क? कोर्ट के आदेश के बाद भी आवासन मंडल कर रहा अनदेखी

पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद राजस्थान आवासन मंडल की ओर से जर्जर सड़क पर पेचवर्क का काम शुरू हुआ। लेकिन, इसमें भी सिर्फ खानापूर्ति ही की गई। आवासन मंडल ने जर्जर सड़क मार्ग पर मोरम डालकर इतिश्री कर ली। लोगों का बस एक ही सवाल है कि आखिर 100 मीटर लंबी सड़क कब बनेगी?