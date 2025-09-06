Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: कुंदनपुरा में कब बनेगी 100 मीटर लंबी सड़क? कोर्ट के आदेश के बाद भी आवासन मंडल कर रहा अनदेखी

Jaipur News: इंदिरा गांधी नगर स्थित गंगा मार्ग कुंदनपुरा के पास सेक्टर रोड पर करीब 100 मीटर सड़क कुछ मकानों के न हटने से लंबे समय से अधूरी पड़ी है।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 06, 2025

Sector-Road-Near-Kundanpura
सड़क मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे। फोटो: पत्रिका

जयपुर। इंदिरा गांधी नगर स्थित गंगा मार्ग कुंदनपुरा के पास सेक्टर रोड पर करीब 100 मीटर सड़क कुछ मकानों के न हटने से लंबे समय से अधूरी पड़ी है। जगह-जगह सड़क टूटी होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं।

इसी समस्या को लेकर गुरुवार को वार्ड संख्या 120 के पार्षद छोटूराम मीणा ने राजस्थान आवासन मंडल आयुक्त रश्मि शर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

उन्होंने लंबे समय से अधूरी सड़क को पूरा करने की मांग की और बारिश के मौसम में जर्जर सड़क पर पेचवर्क करवाने पर भी जोर दिया। आयुक्त ने जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया।

जर्जर सड़क मार्ग पर डाला मोरम

पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद राजस्थान आवासन मंडल की ओर से जर्जर सड़क पर पेचवर्क का काम शुरू हुआ। लेकिन, इसमें भी सिर्फ खानापूर्ति ही की गई। आवासन मंडल ने जर्जर सड़क मार्ग पर मोरम डालकर इतिश्री कर ली। लोगों का बस एक ही सवाल है कि आखिर 100 मीटर लंबी सड़क कब बनेगी?

ये है पूरा मामला

राजस्थान आवासन मंडल (आरएचबी) ने इस इलाके में लगभग 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया था, लेकिन गंगा मार्ग की मुख्य सड़क पर हो रहे अतिक्रमण के कारण 100 मीटर सड़क का काम अधूरा रह गया था। अतिक्रमणकारियों ने मुआवजे की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिससे परियोजना रुक गई।

हालांकि, छह महीने पहले उच्च न्यायालय ने उनके दावों को खारिज कर दिया और आवासन मंडल को सड़क का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिए थे। इसके बाद भी सड़क का निर्माण कार्य फिर से शुरू नहीं हुआ है।

जयपुर

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Published on:

06 Sept 2025 03:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: कुंदनपुरा में कब बनेगी 100 मीटर लंबी सड़क? कोर्ट के आदेश के बाद भी आवासन मंडल कर रहा अनदेखी

