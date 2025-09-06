Jaipur: कुंदनपुरा में कब बनेगी 100 मीटर लंबी सड़क? कोर्ट के आदेश के बाद भी आवासन मंडल कर रहा अनदेखी

जयपुर। इंदिरा गांधी नगर स्थित गंगा मार्ग कुंदनपुरा के पास सेक्टर रोड पर करीब 100 मीटर सड़क कुछ मकानों के न हटने से लंबे समय से अधूरी पड़ी है। जगह-जगह सड़क टूटी होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं।
इसी समस्या को लेकर गुरुवार को वार्ड संख्या 120 के पार्षद छोटूराम मीणा ने राजस्थान आवासन मंडल आयुक्त रश्मि शर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने लंबे समय से अधूरी सड़क को पूरा करने की मांग की और बारिश के मौसम में जर्जर सड़क पर पेचवर्क करवाने पर भी जोर दिया। आयुक्त ने जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया।
पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद राजस्थान आवासन मंडल की ओर से जर्जर सड़क पर पेचवर्क का काम शुरू हुआ। लेकिन, इसमें भी सिर्फ खानापूर्ति ही की गई। आवासन मंडल ने जर्जर सड़क मार्ग पर मोरम डालकर इतिश्री कर ली। लोगों का बस एक ही सवाल है कि आखिर 100 मीटर लंबी सड़क कब बनेगी?
राजस्थान आवासन मंडल (आरएचबी) ने इस इलाके में लगभग 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया था, लेकिन गंगा मार्ग की मुख्य सड़क पर हो रहे अतिक्रमण के कारण 100 मीटर सड़क का काम अधूरा रह गया था। अतिक्रमणकारियों ने मुआवजे की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिससे परियोजना रुक गई।
हालांकि, छह महीने पहले उच्च न्यायालय ने उनके दावों को खारिज कर दिया और आवासन मंडल को सड़क का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिए थे। इसके बाद भी सड़क का निर्माण कार्य फिर से शुरू नहीं हुआ है।