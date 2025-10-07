रेलवे प्रोजेक्ट्स और हाई वोल्टेज टावर में किया बेहतर काम, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग श्रेणी में मिला अवार्ड

जयपुर की मान स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड को मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग श्रेणी में ‘एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025’ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली के भारत मंडपम, प्रगति मैदान में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव रुंगटा ने कहा कि यह सम्मान पूरी टीम की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने बताया कि गुणवत्ता और नवाचार के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता ने उसे यह उपलब्धि दिलाई है।
कार्यक्रम के 15वें संस्करण में भारत के विकसित भविष्य के लिए नई रणनीतियों और तकनीकी नवाचारों पर चर्चा हुई। आयोजकों का कहना था कि देश के उद्योग जगत में तेजी से बदलती तकनीक के दौर में ऐसी कंपनियां उदाहरण पेश कर रही हैं।
1960 में स्थापित मान स्ट्रक्चरल्स ट्रांसमिशन लाइन टावर, रेलवे विद्युतीकरण ईपीसी परियोजनाएं, सब-स्टेशन स्ट्रक्चर, माइक्रोवेव एंटीना टावर और विंडमिल टावर के निर्माण में अग्रणी मानी जाती है। कंपनी कई राष्ट्रीय परियोजनाओं में भी अपनी भूमिका निभा चुकी है।
