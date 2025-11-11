राजस्थान के 3 बड़े शहरों में एकीकृत निगम का प्रायोगिक गठन जल्द, वित्त विभाग को भेजा कैडर रिव्यू प्रस्ताव

सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। राजस्थान के तीन शहर- जयपुर, कोटा और जोधपुर में अब दो-दो नगर निगमों की जगह एक-एक निगम अस्तित्व में आ जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग ने इस दिशा में प्रशासनिक प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। विभाग की ओर से कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है।
स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि तीनों शहरों के लिए एकीकृत निगम के अनुसार कैडर रिव्यू का प्रस्ताव भेजा गया है और जल्द ही वित्त विभाग से मंजूरी मिलने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि दो से तीन दिन में तीनों शहरों में एक निगम का प्रायोगिक गठन कर दिया जाएगा, ताकि आमजन से जुड़े कामकाज प्रभावित न हों। जैन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नए निगम के नाम से स्टेशनरी तैयार कराई जाए, ताकि भू-खंडों के पट्टे, प्रमाण-पत्र, लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेज एकीकृत निगम के नाम से जारी किए जा सकें।
इधर, एक निगम व्यवस्था लागू होने के बाद आइएएस पदों को लेकर भी उच्च स्तर पर मंथन जारी है। यह तय किया जा रहा है कि किन पदों को एपीओ माना जाए, किन अधिकारियों को आयुक्त बनाया जाए और किन अफसरों की वहां तैनाती की जाए।
