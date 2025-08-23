Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

ट्यूरिस्ट के साथ मारपीट कर शराब के पैसे छीनने वाला फर्जी किन्नर गिरफ्तार

सिंधी कैंप थाना पुलिस ने ट्यूरिस्ट के साथ मारपीट कर शराब के लिए पैसे छीनने वाले फर्जी किन्नर को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी किन्नर बनकर वारदात को अंजाम देता था।

जयपुर

Lalit Tiwari

Aug 23, 2025

सिंधी कैंप थाना पुलिस ने ट्यूरिस्ट के साथ मारपीट कर शराब के लिए पैसे छीनने वाले फर्जी किन्नर को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी किन्नर बनकर वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने उसके कब्जे से छीना हुआ माल बरामद कर लिया।
एसीपी (सदर) धर्मवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शहदाब अली उर्फ कमना (24) नागतलाई गलता गेट का रहने वाला है। थानाप्रभारी श्याम सुंदर ने बताया कि इस संबंध में परिवादी स्वप्निल पोटले ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि वह मुंबई से जयपुर घूमने आए है। सिंधी कैंप स्थित एक होटल में ठहरे हुए है। होटल से बाहर निकले तो एक किन्नर उनके पास आया और पैसे मांगने लगा। इस पर खुशी से उसको 150 रुपए देने लगे तो उसने कहा कि उसे शराब पीनी है। कम से कम 500 रुपए दो नहीं तो वह जान से मार देगी। रुपए देने से मना किया तो उसने कपड़े उतार कर गालियां देनी शुरू कर दी। बैग से कुछ लोहे की चाबी जैसी चीज निकालकर मार डालने का भय दिखाकर कहा कि वह सायब अली है और हिजड़ा बनकर घूम रहा है। पीड़ित का कहना है कि उसके दोस्त को थप्पड़ मारकर चश्मा और छाता लेकर तोड़ने की कोशिश की। किसी तरह होटल में घुसकर पीड़ित ने जान बचाई। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद शहदाब अली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से छीने हुए पैसे बरामद कर लिए।

पहले भी छीन चुका है पैसे
पुलिस पूछताछ में आरोपी शहदाब ने बताया कि वह पूर्व में 6 अगस्त को स्टेशन रोड पर एक डॉक्टर के साथ मारपीट कर रुपए छीन चुका है। आरोपी फर्जी किन्नर बनकर लोगों के साथ मारपीट कर रुपए छीन लेता है। लोग डर की वजह से रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते। पुलिस पकड़े हुए आरोपी से पूछताछ कर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 06:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ट्यूरिस्ट के साथ मारपीट कर शराब के पैसे छीनने वाला फर्जी किन्नर गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.