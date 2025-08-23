ट्यूरिस्ट के साथ मारपीट कर शराब के पैसे छीनने वाला फर्जी किन्नर गिरफ्तार

सिंधी कैंप थाना पुलिस ने ट्यूरिस्ट के साथ मारपीट कर शराब के लिए पैसे छीनने वाले फर्जी किन्नर को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी किन्नर बनकर वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने उसके कब्जे से छीना हुआ माल बरामद कर लिया।

एसीपी (सदर) धर्मवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शहदाब अली उर्फ कमना (24) नागतलाई गलता गेट का रहने वाला है। थानाप्रभारी श्याम सुंदर ने बताया कि इस संबंध में परिवादी स्वप्निल पोटले ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि वह मुंबई से जयपुर घूमने आए है। सिंधी कैंप स्थित एक होटल में ठहरे हुए है। होटल से बाहर निकले तो एक किन्नर उनके पास आया और पैसे मांगने लगा। इस पर खुशी से उसको 150 रुपए देने लगे तो उसने कहा कि उसे शराब पीनी है। कम से कम 500 रुपए दो नहीं तो वह जान से मार देगी। रुपए देने से मना किया तो उसने कपड़े उतार कर गालियां देनी शुरू कर दी। बैग से कुछ लोहे की चाबी जैसी चीज निकालकर मार डालने का भय दिखाकर कहा कि वह सायब अली है और हिजड़ा बनकर घूम रहा है। पीड़ित का कहना है कि उसके दोस्त को थप्पड़ मारकर चश्मा और छाता लेकर तोड़ने की कोशिश की। किसी तरह होटल में घुसकर पीड़ित ने जान बचाई। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद शहदाब अली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से छीने हुए पैसे बरामद कर लिए।