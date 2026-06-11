Rajasthan: नकली बीज-रिश्वतखोरी प्रकरण में नया खुलासा, संयुक्त निदेशक पद पर कार्यरत है सतीश, लैब के डॉक्टर की तलाश तेज

Fake Seed Scam And Bribe Case: नकली बीज और रिश्वतखोरी प्रकरण की जांच में एसीबी को अहम सुराग मिले हैं। अब तक रहस्य बने ‘सतीश’ की पहचान कृषि विस्तार विभाग, श्रीगंगानगर में संयुक्त निदेशक पद पर कार्यरत सतीश कुमार शर्मा के रूप में हुई है। वहीं आरोपियों के बीच हुई बातचीत में एक ऐसे डॉक्टर का भी जिक्र सामने आया है, जिसके जरिए प्रयोगशाला में सैंपल बदलवाने की साजिश रची जा रही थी। एसीबी अब इन दोनों कड़ियों को जोड़कर पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी है। जांच एजेंसी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित साजिश में शामिल अन्य लोगों की क्या भूमिका रही और सैंपल बदलने की प्रक्रिया किस स्तर तक प्रभावित की गई।