Farmer Welfare: ग्राम पंचायतों में 22 जनवरी को किया जाएगा विशेष ग्राम सभा का आयोजन, किसानों को मिलेंगी कई सौगातें

Global Rajasthan Agritech Meet 2026: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ‘ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)–2026’ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि 23 जनवरी (बसंत पंचमी) से गिरदावर सर्किल स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक कृषकों और पशुपालकों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को हर क्षेत्र में उन्नत और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह आयोजन उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।