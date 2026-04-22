Rajasthan Farmers: राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर, कम पानी में लाखों की कमाई, खेती की बदली तस्वीर

अश्वगंधा की खेती में भी किसानों की रुचि तेजी से बढ़ी है। बाजार में इसकी मांग इतनी अधिक है कि कई कंपनियां सीधे खेतों से ही फसल खरीद रही हैं। इससे किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं और बिचौलियों की भूमिका कम हो रही है। इसके अलावा, जीरा और ईसबगोल जैसी पारंपरिक फसलों ने भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। यहां की गर्म जलवायु इन मसालों की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग बनी रहती है। निर्यात के जरिए किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है। अब राजस्थान का किसान केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि वह वैश्विक बाजार को ध्यान में रखते हुए फसल का चयन कर रहा है। नई तकनीकों और बदलती सोच के साथ मरुस्थल की जमीन अब सोना उगलने लगी है।