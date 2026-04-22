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Jaipur News: ऐन वक्त पर विमान में आई तकनीकी खराबी, टेकऑफ से ठीक पहले मुंबई जाने वाली फ्लाइट रद्द

जयपुर से नवी मुंबई जाने वाली इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट बुधवार को ऐन वक्त पर तकनीकी खराबी के चलते रद्द कर दी गई। उड़ान रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई यात्रियों ने नाराजगी भी जताई।

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जयपुर

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Kamal Mishra

Apr 22, 2026

Indigo Flight

इंडिगो विमान (फाइल फोटो)

जयपुर। जयपुर से नवी मुंबई जाने वाली इंडिगो एयरलाइन की एक निर्धारित उड़ान बुधवार को ऐन वक्त पर तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दी गई। उड़ान रद्द होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा और एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई। कई यात्रियों ने इस पर नाराजगी भी जताई और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की।

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, यह फ्लाइट सुबह 11:05 बजे जयपुर से रवाना होने वाली थी और टेकऑफ की तैयारी पूरी कर ली गई थी। इसी दौरान रूटीन तकनीकी जांच में विमान में खामी का पता चला। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए एयरलाइन ने तुरंत निर्णय लेते हुए उड़ान को रद्द कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया गया।

यात्री हुए परेशान

फ्लाइट रद्द होने की जानकारी मिलते ही यात्रियों में असंतोष देखने को मिला। कई यात्री समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने को लेकर चिंतित नजर आए। कुछ यात्रियों ने एयरलाइन काउंटर पर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की।

कुछ यात्रियों को अन्य फ्लाइट से भेजा गया

स्थिति को संभालने के लिए इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारियों ने तत्काल कदम उठाए। एयरलाइन ने कई यात्रियों को अन्य उपलब्ध उड़ानों के जरिए उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की। वहीं, कुछ यात्रियों ने अपनी यात्रा रद्द कर टिकट रिफंड लेना ही बेहतर समझा।

मरम्मत के बाद ही सेवा में शामिल होगा विमान

एयरलाइन अधिकारियों के अनुसार, जिस विमान में तकनीकी खराबी पाई गई है, उसे पूरी तरह से जांच और मरम्मत के बाद ही दोबारा सेवा में शामिल किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

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Published on:

22 Apr 2026 07:40 pm

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