Jaipur News: ऐन वक्त पर विमान में आई तकनीकी खराबी, टेकऑफ से ठीक पहले मुंबई जाने वाली फ्लाइट रद्द

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, यह फ्लाइट सुबह 11:05 बजे जयपुर से रवाना होने वाली थी और टेकऑफ की तैयारी पूरी कर ली गई थी। इसी दौरान रूटीन तकनीकी जांच में विमान में खामी का पता चला। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए एयरलाइन ने तुरंत निर्णय लेते हुए उड़ान को रद्द कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया गया।