Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Farmers Welfare: अन्नदाताओं के लिए खुशखबरी, राजस्थान में अन्न भण्डारण क्षमता बढ़ी, उपज रहेगी सुरक्षित

Farmers Income: नए भण्डारण से किसानों को अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। ग्राम सेवा सहकारी समितियों को पर्याप्त भण्डारण उपलब्ध होने से अनाज की ढुलाई पर खर्च भी कम होगा।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 21, 2025

Food Storage Capacity: जयपुर। राजस्थान में किसानों की सबसे बड़ी समस्या अन्न भण्डारण की कमी को दूर करने की दिशा में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में बड़े पैमाने पर गोदामों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे किसानों की उपज सुरक्षित रहे और अनाज की बर्बादी पर रोक लगे।

राज्य सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में "सहकार से समृद्धि" कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना को तेजी से लागू किया है। इसके तहत उत्पादन की तुलना में अपेक्षाकृत कम भण्डारण क्षमता वाले जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 गोदाम और 100 मीट्रिक टन क्षमता के 50 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। वहीं 2025-26 में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100, 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 और 100 मीट्रिक टन क्षमता के 100 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के लिए 45 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

योजना के अंतर्गत कुल 1 लाख 61 हजार 500 मीट्रिक टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। अब तक 36 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिनमें से 24 का लोकार्पण केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। वहीं, अनेक नए गोदामों की स्वीकृति भी जारी हो चुकी है।

ये भी पढ़ें

Crop Damage Relief: सरकार ने कसा शिकंजा, कंपनियों से होगी अमानक खाद, बीज और दवाई से हुए नुकसान की भरपाई
जयपुर
First the seeds got spoiled and now the roots of the crop started rotting due to continuous rain

नए भण्डारण से किसानों को अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। ग्राम सेवा सहकारी समितियों को पर्याप्त भण्डारण उपलब्ध होने से अनाज की ढुलाई पर खर्च भी कम होगा। साथ ही, गोदामों को किराए पर देने से समितियों की आय बढ़ेगी। सरकार की यह पहल किसानों के लिए वरदान साबित होगी और अन्नदाता की चिन्ताओं को दूर करने में मील का पत्थर बनेगी।

ये भी पढ़ें

Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली वंदेभारत ट्रेन का राजस्थान के छह स्टेशनों पर होगा ठहराव, इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन, देखें सूची
जयपुर
vande bharat train

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2025 10:53 am

Published on:

21 Aug 2025 10:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Farmers Welfare: अन्नदाताओं के लिए खुशखबरी, राजस्थान में अन्न भण्डारण क्षमता बढ़ी, उपज रहेगी सुरक्षित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.