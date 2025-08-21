Farmers Welfare: अन्नदाताओं के लिए खुशखबरी, राजस्थान में अन्न भण्डारण क्षमता बढ़ी, उपज रहेगी सुरक्षित

राज्य सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में "सहकार से समृद्धि" कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना को तेजी से लागू किया है। इसके तहत उत्पादन की तुलना में अपेक्षाकृत कम भण्डारण क्षमता वाले जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 गोदाम और 100 मीट्रिक टन क्षमता के 50 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। वहीं 2025-26 में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100, 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 और 100 मीट्रिक टन क्षमता के 100 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के लिए 45 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।