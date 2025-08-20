Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली वंदेभारत ट्रेन का राजस्थान के छह स्टेशनों पर होगा ठहराव, इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन, देखें सूची

इस संबंध में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दोनों रैक अगले सप्ताह तक मिल जाएगी। ऐसे में कोशिश रहेगी कि, इस महीने के अंत तक या सितम्बर माह के पहले सप्ताह में दोनों रूट पर वंदेभारत ट्रेन का संचालन शुरु हो जाएगा। गौरतलब है कि, इस परियोजना को तेजी देने के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात भी की थी। इसके बाद प्रक्रिया में और तेजी आई और दोनों सेवाओं को हरी झंडी मिल गई है।