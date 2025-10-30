‘लाल सोने’ की खेती से किसानों का मोहभंग, हरियाणा-दिल्ली और यूपी तक प्रसिद्ध था यहां का टमाटर

किसानों को मजबूरन बाजार से ऊंचे दामों पर कीटनाशक खरीदने पड़ते हैं, जिससे लागत लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं, टमाटर के बाजार भावों में भारी अस्थिरता ने किसानों की कमर तोड़ दी है। कभी टमाटर 60 से 80 रुपए किलो बिकता है तो कभी इतना सस्ता हो जाता है कि लागत भी नहीं निकलती। किसान छीतरमल बालोत ने बताया कि कई बार फसल बिकती नहीं तो हमें खेतों में ही टमाटर फेंकने पड़ते हैं, मिट्टी टमाटर के लिए अच्छी है, पैदावार भी शानदार होती है, लेकिन बाजार और दवाओं की मार ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया।