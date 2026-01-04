4 जनवरी 2026,

राज्य

जयपुर

Jaipur: हत्या के आरोपी संग बेटे पर हमला, पिता ने ही गोदाम से चुराया फर्नीचर, गिरफ्तार

Rajasthan Crime: जयपुर के श्याम नगर थाना क्षेत्र में गोदाम चोरी और हमले का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस वारदात की साजिश पीड़ित के पिता ने ही एक हत्या के आरोपी के साथ मिलकर रची थी।

जयपुर

image

Akshita Deora

Jan 04, 2026

Murder-Case

पुलिस गिरफ्त में आरोपी (फोटो: पत्रिका)

Father Attacked On Son: जयपुर के श्याम नगर थाना पुलिस ने गोदाम में चोरी और हमले के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस वारदात में पीड़ित के पिता ने ही हत्या के आरोपी के साथ बेटे के गोदाम में चोरी की साजिश रची थी। पुलिस ने चोरी किया गया सामान ट्रक सहित जब्त कर लिया। वहीं घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली है।

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पटेल मार्ग, मानसरोवर निवासी देवेंद्र कुमार खंडेलवाल (67) और डीग निवासी हरिमोहन जाट (32) है। पुलिस के अनुसार देवेंद्र के खिलाफ पूर्व में ड्रग्स, आवश्यक वस्तु अधिनियम और मारपीट के मामले दर्ज हैं, जबकि हरिमोहन हत्या के मामले में जेल जा चुका है।

सामान भरने से रोका तो किया हमला

1 जनवरी को पटेल मार्ग, मानसरोवर निवासी नीरज खंडेलवाल ने श्याम नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने बताया कि 31 दिसंबर की शाम जब वह अपने गोदाम पहुंचा, तो वहां एक ट्रक खड़ा था, जिसमें फर्नीचर भरा जा रहा था।

गोदाम के ताले टूटे हुए थे और जबरन सामान निकाला जा रहा था। पूछताछ करने पर मौजूद लोगों ने बताया कि वे यह सामान देवेंद्र और हरिमोहन के कहने पर ले जा रहे हैं। इसी दौरान नीरज के पिता देवेंद्र बाहर आए और मारपीट करने लगे। उन्होंने लोहे की रॉड से पैरों पर वार किया और सिर और मुंह पर लात-घूंसे मारे।

पीड़ित का कहना है कि हरिमोहन उसके पिता का दस साल पुराना जानकार है और दोनों मिलकर कई वर्षों से नशीली दवाओं का अवैध धंधा कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

Published on:

04 Jan 2026 09:05 am

Jaipur: हत्या के आरोपी संग बेटे पर हमला, पिता ने ही गोदाम से चुराया फर्नीचर, गिरफ्तार

