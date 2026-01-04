Jaipur: हत्या के आरोपी संग बेटे पर हमला, पिता ने ही गोदाम से चुराया फर्नीचर, गिरफ्तार

Father Attacked On Son: जयपुर के श्याम नगर थाना पुलिस ने गोदाम में चोरी और हमले के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस वारदात में पीड़ित के पिता ने ही हत्या के आरोपी के साथ बेटे के गोदाम में चोरी की साजिश रची थी। पुलिस ने चोरी किया गया सामान ट्रक सहित जब्त कर लिया। वहीं घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली है।