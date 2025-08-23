जयपुर में गोपालपुरा पुलिया के पास NBC फैक्ट्री में घुसी मादा लेपर्ड, दूसरे दिन भी रेस्क्यू टीम नाकाम



झालाना रेंज के रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि रेस्क्यू टीम लगातार सर्च कर रही है। फैक्ट्री और उसके आसपास के क्षेत्र, एमएनआईटी में भी सर्च अभियान चलाया है। जब तक वो रेस्क्यू नहीं हो जाए, सर्च जारी रहेगी। फैक्ट्री में मादा लेपर्ड को पकड़ने के लिए एक पिंजरा भी लगाया गया। इसमें उसका शिकार भी रखा गया है। जैसे ही वो आएगी, तुरंत उसे रेस्क्यू कर लिया जाएगा। साथ ही उसका मूवमेंट का पता लगाने के लिए ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं।