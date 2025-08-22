जयपुर की फैक्टरी में घुसी मादा लेपर्ड, मच गई अफरा-तफरी, स्टाफ ने खुद को किया कैद

वन अधिकारियों को आशंका है कि यह पूजा नाम की छह वर्षीय मादा लेपर्ड है। पूजा लंबे समय से कुलिश स्मृति वन, ओटीएस और एमएनआइटी क्षेत्र में देखी जाती रही है। कई बार उसे पकड़ने के लिए पिंजरे और ट्रैप कैमरे लगाए गए, लेकिन वह चकमा देकर निकल गई। पिछले साल उसके एक शावक को पिंजरे में पकड़ा गया था। हाल ही उसे ओटीएस और एमएनआइआइटी परिसर में अपने दो शावकों के साथ घूमते देखा गया। जेएलएन मार्ग पर भी कई बार उसकी मौजूदगी दर्ज हो चुकी है।