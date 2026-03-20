Jaipur: मैं प्रोफेशनल लाइफ और फाइनेंशियल कंडीशन से थक गया हूं… नोट लिखकर इंश्योरेंस कंपनी के रीजनल हेड ने उठाया खौफनाक कदम

Jaipur Suicide Case: जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके में एक प्रतिष्ठित हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के रीजनल हेड का फंदे पर लटक कर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। कमरे में चादर के फंदे से शव लटका मिला। पड़ोसी की इत्तला पर चित्रकूट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए लिए शव को कांवटिया हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस को मृतक के कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें उन्होंने आ​र्थिक तंगी के कारण अपनी इच्छा से सुसाइड करने की बात लिखी है।