राजस्थान में शिया समुदाय नहीं मनाएगा ईद, काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ेंगे हजारों लोग, न सेवइयां बनेंगी और न पहनेंगे नए कपड़े

आमतौर पर ईद से 15 दिन पहले ही घरों में बच्चों के नए कपड़ों और मेहंदी की तैयारियां शुरू हो जाती थीं, लेकिन इस बार घरों में खामोशी है। रेशमा ने बताया कि बच्चों के मन में भी इस घटना को लेकर इतना गम है कि उन्होंने एक बार भी नए कपड़ों या खिलौनों की जिद नहीं की। महिलाएं भी इस बार न तो श्रृंगार करेंगी और न ही किसी जश्न का हिस्सा बनेंगी।