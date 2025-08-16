Rajasthan: थप्पड़कांड से चर्चा में आए SDM अमित चौधरी पर क्यों दर्ज हुई FIR? क्या है पूरा मामला

SDM Amit Choudhary: टोंक जिले के मालपुरा में थप्पड़कांड से चर्चा में आए SDM अमित कुमार चौधरी एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। इस बार उन पर कोर्ट के स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए एक पत्रकार के कार्यालय को जेसीबी से जमींदोज करने का आरोप है। ACJM मालपुरा कोर्ट ने चौधरी सहित छह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। 13 अगस्त 2025 रात को मालपुरा थाना पुलिस ने FIR नंबर 156/2025 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मालपुरा के व्यास सर्किल पर नगर पालिका के चुंगी नाका भवन में पत्रकार राकेश कुमार पारीक पिछले 10 साल से अपना अखबार कार्यालय चला रहे थे। यह भवन नगर पालिका से किराए पर लिया गया था, जिसका किरायानामा और किराया आकलन नगर पालिका के रिकॉर्ड में दर्ज है। बिजली कनेक्शन भी नगर पालिका के नाम पर था, और सभी बिल समय पर भरे गए।
दो साल पहले भी इस भवन को तोड़ने की कार्रवाई प्रस्तावित हुई थी, लेकिन राकेश ने सिविल कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था, जो अब भी लागू था। इसके बावजूद, करीब आठ महीने पहले तत्कालीन कार्यवाहक EO और मालपुरा SDM अमित कुमार चौधरी ने राजस्व अधिकारियों और नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मिलकर जेसीबी से कार्यालय को ध्वस्त करवा दिया।
बता दें, राकेश ने इस कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती दी। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ACJM मालपुरा कोर्ट ने इसे कोर्ट आदेश की अवमानना माना। कोर्ट ने SDM अमित चौधरी, तहसीलदार पवन कुमार, जयनारायण जाट, रामदास माली, जमादार राजेश कुमार और स्टोर कीपर राजेंद्र कुमार के खिलाफ IPC की धारा 198, 199(B), 201, 334(1), 334(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
मालपुरा थाना प्रभारी चेना राम जाट ने बताया कि कोर्ट के आदेश की पालना में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सभी दस्तावेज और गवाहियों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
अमित चौधरी का विवादों से पुराना नाता रहा है। देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में कथित तौर पर जबरन वोट डलवाने की कोशिश के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने SDM चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।
वहीं, हिंडोली (बूंदी) में SDM रहते हुए एक जमीन विवाद में दलित महिलाओं को अभद्र भाषा में धमकाने का भी आरोप लगा। इसका वीडियो वायरल होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उन्हें APO कर दिया था। इसके अलावा मालपुरा में कुछ महीने पहले एक पटवारी को फोन पर धमकाने का ऑडियो वायरल हुआ। बाद में पटवारियों से बातचीत कर मामला सुलझाया गया।