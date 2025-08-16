Rajasthan: थप्पड़कांड से चर्चा में आए SDM अमित चौधरी पर क्यों दर्ज हुई FIR? क्या है पूरा मामला

SDM Amit Choudhary: टोंक जिले के मालपुरा में थप्पड़कांड से चर्चा में आए SDM अमित कुमार चौधरी एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। इस बार उन पर कोर्ट के स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए एक पत्रकार के कार्यालय को जेसीबी से जमींदोज करने का आरोप है। ACJM मालपुरा कोर्ट ने चौधरी सहित छह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। 13 अगस्त 2025 रात को मालपुरा थाना पुलिस ने FIR नंबर 156/2025 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।