Rajasthan: विधानसभा में मत्स्य संशोधन विधेयक पास, मछुआरों पर लगेगा भारी जुर्माना; जानें नए नियम

Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा में सोमवार को मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 हंगामे के बीच पारित हो गया। इस विधेयक में अवैध मछली शिकार पर जुर्माने की राशि को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, जिसे लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने बिल पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा किया, वहीं निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जुर्माने की राशि को मछुआरों पर भारी बोझ बताते हुए इसे कम करने की मांग की।