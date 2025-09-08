शहीद सुरेंद्र मोगा के परिवार को नहीं मिला ‘उचित मुआवजा’, भजनलाल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप; जानें क्यों

शहीद के चचेरे भाई राजेश मोगा ने कहा कि हमने जयपुर में उपमुख्यमंत्री के कार्यालय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमें जनसुनवाई में आने को कहा गया। क्या यह एक शहीद के परिवार का अपमान नहीं है? परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मेहरदासी गांव का दौरा किया था और मदद का वादा किया था। लेकिन अभी तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। राजेश मोगा ने बताया कि परिवार ने बार-बार सरकारी अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।