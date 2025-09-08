Rajasthan: जयपुर के विमंदित गृह में कैसे हुई मौत? विधानसभा में कांग्रेस ने किया हंगामा; मंत्री ने दिया ये जवाब

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरक सवाल में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा से मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई का ब्योरा मांगा। उन्होंने पूछा कि मंत्रीजी, आपने फैक्ट्रियों पर छापे मारे, कितने लोगों को जेल भेजा? जवाब में किरोड़ी मीणा ने कहा कि दो कंपनियों के गोदाम सील किए गए हैं और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इजराइल-यूक्रेन युद्ध के कारण डीएपी की कमी आई है, लेकिन यूरिया की कोई कमी नहीं है। उन्होंने विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सरकार कालाबाजारी पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है।