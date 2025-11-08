जयपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री समेत सैकड़ों यात्री फंसे, तकनीकी खामी से 45 फ्लाइट्स रिशेड्यूल, 5 ऐनवक्त पर रद्द

इधर, जयपुर से इंडिया एयरलाइन की शाम 5:35 बजे देहरादून, शाम 5:30 बजे उदयपुर, रात 8:40 बजे चंडीगढ़, रात 8:20 बजे इंदौर और शाम 7:24 बजे अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट्स का संचालन रद्द रहा। इंडिगो एयरलाइन की अहमदाबाद से शाम 7 बजे आने वाली फ्लाइट भी रद्द रही। बताया जा रहा है कि इन्हें पहले री-शेड्यूल किया गया था, लेकिन अत्यधिक देरी के कारण रद्द करना पड़ा।