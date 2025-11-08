Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री समेत सैकड़ों यात्री फंसे, तकनीकी खामी से 45 फ्लाइट्स रिशेड्यूल, 5 ऐनवक्त पर रद्द

जयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हुईं। कई उड़ानों की 2 से 6 घंटे देरी से आवाजाही हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी घंटों फ्लाइट में फंसे रहे।

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 08, 2025

Plane
प्रतीकात्मक तस्वीर-फ्रीपिक

जयपुर। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सिस्टम में आई तकनीकी खराबी का असर राजधानी जयपुर तक देखने को मिला। सुबह से रात तक जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उड़ान शेड्यूल गड़बड़ाया रहा।

जयपुर एयरपोर्ट से संचालित करीब 45 फ्लाइट्स प्रभावित हुईं, जिनमें से 5 फ्लाइट्स को ऐन वक्त पर रद्द करना पड़ा, जबकि कई उड़ानों की 2 से 6 घंटे तक देरी से आवाजाही हुई। सबसे अधिक असर दिल्ली, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़, अहमदाबाद और इंदौर रूट की फ्लाइट्स पर पड़ा। एयरपोर्ट पर दिनभर यात्रियों में नाराजगी और अव्यवस्था जैसा माहौल बना रहा।

केंद्रीय मंत्री भी फ्लाइट में फंसे

दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई इस गड़बड़ी के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट्स को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली, जिससे यात्री काफी देर तक विमान में ही बैठे रहे। इस दौरान सुबह 11:35 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह समेत कई यात्री सवार हो चुके थे, लेकिन तकनीकी दिक्कत के कारण विमान उड़ान नहीं भर सका।

फ्लाइट में बैठे रहे यात्री, उड़ान नहीं भरी

काफी इंतजार के बाद इसे देरी से रवाना किया गया। इस दौरान कई यात्रियों ने बिना सूचना दिए विमान में ही बैठाए रखने और कोई अपडेट न मिलने पर नाराजगी जताई। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने एयरलाइंस की कम्युनिकेशन में कमी और अव्यवस्था पर सवाल उठाए।

आखिर में रद्द करना पड़ा

इधर, जयपुर से इंडिया एयरलाइन की शाम 5:35 बजे देहरादून, शाम 5:30 बजे उदयपुर, रात 8:40 बजे चंडीगढ़, रात 8:20 बजे इंदौर और शाम 7:24 बजे अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट्स का संचालन रद्द रहा। इंडिगो एयरलाइन की अहमदाबाद से शाम 7 बजे आने वाली फ्लाइट भी रद्द रही। बताया जा रहा है कि इन्हें पहले री-शेड्यूल किया गया था, लेकिन अत्यधिक देरी के कारण रद्द करना पड़ा।

इस वजह से आई समस्या

दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (एएमएसएस) फेल हो गया। यह सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को ऑटोमैटिक फ्लाइट प्लान और अन्य आवश्यक जानकारी भेजता है। सिस्टम ठप होने के बाद कंट्रोलर्स को सारे प्लान मैन्युअली तैयार करने पड़े, जिससे पूरे दिन फ्लाइट ऑपरेशन की प्रक्रिया धीमी पड़ गई और कई उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ।

08 Nov 2025 06:14 am

