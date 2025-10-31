Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Flood Relief: बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कें, पुलिया, डैम, एनीकट, स्कूल की होगी मरम्मत, 1012 करोड़ की स्वीकृति

District Wise Fund Allocation: प्रदेशभर में 50 हजार से अधिक परिसंपत्तियों की होगी मरम्मत, शिक्षा विभाग को सबसे अधिक राशि। जयपुर को 60 करोड़, नागौर को 55 करोड़, टोंक और जालोर को 51 करोड़ से अधिक की स्वीकृति।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 31, 2025

Janjatiya Gaurav Varsh Rajasthan CM Bhajan Lal said 1 to 15 November Several events will be held in state

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के लिए 1,012 करोड़ 92 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। यह राशि राज्य के विभिन्न विभागों की कुल 50,288 परिसंपत्तियों की मरम्मत पर व्यय की जाएगी। इसमें सड़कें, पुलिया, डैम, एनीकट, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन और अन्य सरकारी इमारतें शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेशभर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बुनियादी ढांचे की बहाली में तेजी आएगी।

सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा और महिला-बाल विकास विभाग को सबसे अधिक राशि

मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए 294 करोड़ रुपये की राशि से 14,212 सड़कें और 1,161 पुलियाओं की मरम्मत की जाएगी। जल संसाधन विभाग की 902 परिसंपत्तियों पर 19 करोड़ रुपये से अधिक और चिकित्सा विभाग की 681 परिसंपत्तियों पर 12 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

शिक्षा विभाग की 24,531 परिसंपत्तियों की मरम्मत पर 487 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 7,911 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत पर 173 करोड़ रुपये व्यय होंगे। पंचायतीराज विभाग को 19 करोड़ 39 लाख रुपये और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 17 परिसंपत्तियों के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है।

जिलावार स्वीकृत राशि (रुपये में करोड़)

जिलास्वीकृत राशिजिलास्वीकृत राशि
जयपुर60.57जोधपुर42.09
कोटा39.41उदयपुर40.88
टोंक51.15जालोर51.75
नागौर55.45टोंक51.15
बूंदी42.18बारां25.42
पाली12.15बीकानेर19.79
सीकर20.42राजसमंद29.18
डूंगरपुर19.88सिरोही25.02
दौसा32.15सवाईमाधोपुर23.86
बालोतरा14.70अलवर12.52
प्रतापगढ़17.19करौली24.48
बांसवाड़ा11.69भीलवाड़ा38.27
झालावाड़34.97हनुमानगढ़11.55
जैसलमेर6.35फलोदी11.28
खैरथल-तिजारा2.93डीडवाना-कुचामन24.52
चूरू25.80धौलपुर22.63
भरतपुर8.99डीग5.03

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह स्वीकृति प्रदेश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और जनसुविधाओं की शीघ्र बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि प्रभावित जनता को शीघ्र राहत मिल सके।

ये भी पढ़ें

Building Inspection: 1 से 30 नवंबर तक भवन-सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सरकार की नजर
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 04:25 pm

Published on:

31 Oct 2025 04:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Flood Relief: बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कें, पुलिया, डैम, एनीकट, स्कूल की होगी मरम्मत, 1012 करोड़ की स्वीकृति

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 नवंबर 2025: इन 6 राशियों के लिए धन-लाभ के योग , किसे रहना होगा सावधान?

Weekly Horoscope
राशिफल

Rajasthan Politics: कांग्रेस का भाजपा पर तंज, “अगली बार भाजपा विधायकों की संख्या एक टैंपो ट्रेवलर में सिमट जाएगी”

Govind Singh Dotasra Attacks BJP 1 Year 450 Schools closed Bhajanlal Government
जयपुर

IMD: चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ अगले 4 दिन राजस्थान में दिखाएगा तगड़ा असर, मौसम विभाग ने दे दी बारिश की चेतावनी

जयपुर

Weather Updat: उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आज भी बारिश की संभावना

Rajasthan Weather Alert
जयपुर

ट्रेड वॉर में नरमी, भारत के लिए सकारात्मक संकेत

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.