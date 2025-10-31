Flood Relief: बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कें, पुलिया, डैम, एनीकट, स्कूल की होगी मरम्मत, 1012 करोड़ की स्वीकृति

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के लिए 1,012 करोड़ 92 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। यह राशि राज्य के विभिन्न विभागों की कुल 50,288 परिसंपत्तियों की मरम्मत पर व्यय की जाएगी। इसमें सड़कें, पुलिया, डैम, एनीकट, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन और अन्य सरकारी इमारतें शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेशभर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बुनियादी ढांचे की बहाली में तेजी आएगी।