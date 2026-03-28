राजस्थान में FMGE फेल अभ्यर्थियों को 25-35 लाख में बना रहे थे डॉक्टर, SOG के रडार पर 90 संदिग्ध; अब तक 23 गिरफ्तार

एसओजी की जांच में सामने आया है कि विदेश से चिकित्सा की डिग्री लेकर आने वाले उन अभ्यर्थियों को निशाना बनाया जाता था जो एफएमजीई परीक्षा पास नहीं कर पाते थे। गिरोह के सदस्य इन अभ्यर्थियों को फर्जी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) के माध्यम से रजिस्ट्रेशन और इंटर्नशिप दिलवा रहे थे। इस अवैध कार्य के लिए प्रति प्रमाण पत्र 25 से 35 लाख रुपए तक की मोटी रकम वसूली जा रही थी।