Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: भाई की शादी के लिए कर्मचारी ने कंपनी से चुराई 1 किलो चांदी, छुट्टी मांग कर भाग रहा था गांव

Employee Committed Theft In Store: चुराई हुई चांदी की कीमत पौने दो लाख रुपए है। आरोपी कंपनी से चोरी करने के बाद भाई की शादी के लिए छुट्टी मांग उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में था।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 23, 2025

For Brother's Wedding Employee Stole 1KG Silver From Arun Signature Store Theft News

For Brother's Wedding Employee Stole Silver: जयपुर के विधायकपुरी थाना पुलिस ने एक किलो चांदी चुराने के मामले में कंपनी के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की चांदी बरामद की। चुराई हुई चांदी की कीमत पौने दो लाख रुपए है। आरोपी कंपनी से चोरी करने के बाद भाई की शादी के लिए छुट्टी मांग उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में था।

डीसीपी (साउथ) राजर्षिराज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी फैजान अली (26) जालूपुरा का रहने वाला है और गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित अरुण सिग्नेचर स्टोर में काम करता था। पीड़ित अन्तरा पाबूवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

इसमें बताया कि उनकी गवर्नमेंट हॉस्टल के पास अरुण सिग्नेचर नाम से कंपनी है जिसमें पीतल के बर्तनों पर चांदी की परत चढ़ाई जाती है तथा इस फर्म में करीब 10 से 15 कर्मचारी काम करते हैं। वहां काम करने वाले फैजान ने कंपनी से चांदी चोरी कर ली।

थानाप्रभारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फैजान अली और अन्य से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने चांदी चुराना कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चांदी की करीब सात पतरे बरामद कर लीं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस शहर के पास 4 हाउसिंग योजनाएं होंगी लॉन्च, जानिए क्या रहेगी प्लॉट की कीमत
अजमेर
plot in rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2025 08:28 am

Published on:

23 Oct 2025 08:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: भाई की शादी के लिए कर्मचारी ने कंपनी से चुराई 1 किलो चांदी, छुट्टी मांग कर भाग रहा था गांव

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Crime: युवक की हत्या कर शव विद्याधर नगर में फेंका, हाथ में नशे का इंजेक्शन और सिरिंज मिली

Jaipur Crime
जयपुर

IPS Sachin Mittal: जयपुर पुलिस की बागडोर संभालेंगे IPS सचिन मित्तल, जानें उनकी खासियत

IPS-Sachin-Mittal-2
जयपुर

राजस्थान कांग्रेस की नई टीम की तैयारी, दिल्ली की बैठक में लगेगी मुहर; जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में 3000 नेता

Rajasthan Congress
जयपुर

Diwali Gift: राजस्थान के इस जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए 82.60 हैक्टेयर भूमि आवंटन की मंजूरी

Jaipur SMS Hospital Fire Tragedy Rajasthan CM Bhajan Lal Announces compensation of Rs 10 lakh each to dependents of deceased
जयपुर

Electricity Connections: दीपोत्सव से पहले 37,000 घरों में पहुंची रोशनी, मात्र 20 दिन में जारी हुए नए बिजली कनेक्शन

Electricity Connection
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.