Jaipur: भाई की शादी के लिए कर्मचारी ने कंपनी से चुराई 1 किलो चांदी, छुट्टी मांग कर भाग रहा था गांव

For Brother's Wedding Employee Stole Silver: जयपुर के विधायकपुरी थाना पुलिस ने एक किलो चांदी चुराने के मामले में कंपनी के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की चांदी बरामद की। चुराई हुई चांदी की कीमत पौने दो लाख रुपए है। आरोपी कंपनी से चोरी करने के बाद भाई की शादी के लिए छुट्टी मांग उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में था।