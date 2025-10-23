Jaipur: भाई की शादी के लिए कर्मचारी ने कंपनी से चुराई 1 किलो चांदी, छुट्टी मांग कर भाग रहा था गांव

For Brother's Wedding Employee Stole 1KG Silver From Arun Signature Store Theft News
For Brother's Wedding Employee Stole Silver: जयपुर के विधायकपुरी थाना पुलिस ने एक किलो चांदी चुराने के मामले में कंपनी के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की चांदी बरामद की। चुराई हुई चांदी की कीमत पौने दो लाख रुपए है। आरोपी कंपनी से चोरी करने के बाद भाई की शादी के लिए छुट्टी मांग उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में था।
डीसीपी (साउथ) राजर्षिराज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी फैजान अली (26) जालूपुरा का रहने वाला है और गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित अरुण सिग्नेचर स्टोर में काम करता था। पीड़ित अन्तरा पाबूवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
इसमें बताया कि उनकी गवर्नमेंट हॉस्टल के पास अरुण सिग्नेचर नाम से कंपनी है जिसमें पीतल के बर्तनों पर चांदी की परत चढ़ाई जाती है तथा इस फर्म में करीब 10 से 15 कर्मचारी काम करते हैं। वहां काम करने वाले फैजान ने कंपनी से चांदी चोरी कर ली।
थानाप्रभारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फैजान अली और अन्य से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने चांदी चुराना कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चांदी की करीब सात पतरे बरामद कर लीं।
