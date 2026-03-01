राजस्थान में पहली बार होगा रोबोटिक सर्जरी पर मंथन, देशभर के डॉक्टर साझा करेंगे रोबोटिक सर्जरी के अनुभव

प्रेस वार्ता के दौरान रोबोटिक सर्जरी करा चुके कुछ मरीजों ने अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि सर्जरी के बाद उन्हें बेहतर परिणाम मिले और रिकवरी अपेक्षाकृत तेज रही। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी इस पहल को चिकित्सा क्षेत्र में उपयोगी बताया और कहा कि इस तरह के आयोजन से डॉक्टरों को नई तकनीकों को समझने का अवसर मिलता है। समिट को चिकित्सा क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन की दिशा में एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।