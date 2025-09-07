नोटिसों की खानापूर्ति, मौतों के बाद मुनादी

तीन जर्जर मकान निगम ने ध्वस्त किए और तीन लोगों ने अपने स्तर पर तोड़े। जहां घटना हुई, उसकी रिपोर्ट जोन अभियंता से सौंपी है। उसमें लिखा है कि उसकी मरम्मत करवाई जा सकती थी, लेकिन भवनस्वामी ने ऐसा नहीं किया। निजी प्रॉपर्टी में विवाद भी हैं। भवन स्वामी से लेकर किराएदार और कुछेक के मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं। ये भवन लोगों की निजी सम्पत्तियां हैं। इनमें से हम जबरन लोगों को निकाल भी नहीं सकते। समझाइश की, लेकिन कोई निगम के सामुदायिक केंद्रों में रहने ही नहीं आया। आदर्श नगर में तीन जर्जर मकानों को नोटिस देने के बाद इनमें रहने वाले लोग लिखकर दे गए कि जाम-माल के लिए जिम्मेदार हम होंगे।