कौन थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी? प्रजा मंडल आंदोलन में लिया था भाग; जानें राजनीतिक सफर

व्यक्तिगत जीवन में तिवारी जी सादगी और आधुनिकता का अद्भुत संगम थे। जहाँ वे परंपरागत भगवा वस्त्र धारण करते थे, वहीं जीन्स, टी-शर्ट और सूट पहनने के भी शौकीन थे। जर्दा पान मसाला उनके जीवन का हिस्सा रहा। उनके निधन से भरतपुर जिले और राजस्थान की राजनीति को अपूरणीय क्षति पहुँची है। वे राजनीति और समाज सेवा की उस पीढ़ी के प्रतिनिधि थे, जिसने संघर्ष और समर्पण के बल पर अपने क्षेत्र की जनता का विश्वास जीता।