पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम का निधन, CM भजनलाल, वसुन्धरा राजे और अशोक गहलोत ने इस तरह किया याद

Colonel Sonaram Passed Away: बाड़मेर-जैसलमेर के पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का बुधवार देर रात दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर्नल सोनाराम दिल्ली के अपोलो अस्पताल के पास कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने गए थे। इस दौरान सीने में दर्द की शिकायत होने पर वे स्वयं गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचे। वहां उनका ऑपरेशन हुआ और उन्होंने सोशल मीडिया पर स्वयं को स्वस्थ बताते हुए एक पोस्ट भी साझा की।