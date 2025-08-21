पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम का निधन, CM भजनलाल, वसुन्धरा राजे और अशोक गहलोत ने इस तरह किया याद

Colonel Sonaram Passed Away: बाड़मेर-जैसलमेर के पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का बुधवार देर रात दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर्नल सोनाराम दिल्ली के अपोलो अस्पताल के पास कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने गए थे। इस दौरान सीने में दर्द की शिकायत होने पर वे स्वयं गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचे। वहां उनका ऑपरेशन हुआ और उन्होंने सोशल मीडिया पर स्वयं को स्वस्थ बताते हुए एक पोस्ट भी साझा की।
हालांकि, इसके कुछ देर बाद रात करीब 11:15 बजे उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर से राजस्थान की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई।
जानकारी के मुताबिक कर्नल सोनाराम चौधरी का अंतिम संस्कार शुक्रवार को उनके पैतृक गांव जैसलमेर के मोहनगढ़ में सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। लोगों का कहना है कि उनके जैसे समर्पित और कर्मठ नेता का जाना राजस्थान की राजनीति के लिए बड़ा नुकसान है।
कर्नल सोनाराम ने अपने जीवन में सेना और राजनीति दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने जोधपुर से बीई और फेलो में ग्रेजुएशन पूरा किया। 1966 में भारतीय सेना में शामिल हुए और 1971 के भारत-पाक युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर अपनी सेवाएं दीं। 1994 में VRS लेने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा।
कर्नल सोनाराम चार बार लोकसभा सांसद और एक बार विधायक रहे। उन्होंने 1996, 1998 और 1999 में कांग्रेस के टिकट पर बाड़मेर-जैसलमेर से लोकसभा चुनाव जीता। इसके बाद 2014 में वे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के टिकट पर भी सांसद बने। इसके अतिरिक्त, वे बाड़मेर के बायतू विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर गुड़ामालानी से चुनाव लड़ा, लेकिन वर्तमान राज्यमंत्री केके विश्नोई से हार गए।
कर्नल सोनाराम के निधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुन्धरा राजे, कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और नेता विपक्ष टीकाराम जूली सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया।
राजस्थान के सीएम भननलाल ने कर्नल सोनाराम को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद, कर्नल सोनाराम चौधरी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, कर्नल सोनाराम चौधरी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने सेना और राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम साथ में सांसद और विधायक रहे। बाड़मेर-जैसलमेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। करीब 25 साल तक सेना एवं इसके बाद राजनीति तथा समाजसेवा में आपने बड़ा योगदान दिया। हम साथ में सांसद एवं विधायक भी रहे।
राजस्थान की पूर्व सीएम वसुन्धरा राजे ने कहा कि बाड़मेर के चार बार सांसद रहे कर्नल सोनाराम चौधरी जी का निधन एक अपूरणीय क्षति है। वे एक नेकदिल और सेवाभावी इंसान थे। बाड़मेर क्षेत्र में उनके द्वारा करवाए गए विकास को सदैव याद किया जाता रहेगा। ईश्वर दिवंगत की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे एवं दुख की घड़ी में परिवारजन को सम्बल प्रदान करे! ॐ शांति!
बताते चलें कि कर्नल सोनाराम के निधन की खबर सुनकर बाड़मेर और जैसलमेर में उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों में शोक की लहर है। उनके प्रशंसकों का कहना है कि कर्नल सोनाराम ने क्षेत्र के विकास और सामाजिक उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। उनकी सादगी और जनसेवा की भावना हमेशा याद की जाएगी।