9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

SOG ने अशोक गहलोत के सुरक्षाकर्मी को किया गिरफ्तार, पूर्व मंत्री के पर्सनल सेकेट्री से लिया था पेपर; बेटे को बनाना चाहता था SI

SI भर्ती परीक्षा को लेकर एसओजी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी राजकुमार यादव और उनके पुत्र भरत यादव को गिरफ्तार किया।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 09, 2025

si paper leak case
Photo- Patrika Network

Rajasthan Politics: राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा को लेकर एसओजी ने शुक्रवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी राजकुमार यादव और उनके पुत्र भरत यादव को गिरफ्तार किया। पिता-पुत्र को तीन दिन की रिमांड पर भेजा गया है। यह कार्रवाई शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे जयपुर में राजकुमार यादव के निवास से की गई।

एसओजी की जांच में सामने आया कि राजकुमार यादव ने बेटे के लिए सब इंस्पेक्टर का पेपर खरीदा था। राजकुमार यादव का बेटा भरत यादव भर्ती एग्जाम में पास हो गया था। इसके बाद फिजिकल में फेल हो गया। अशोक गहलोत के सीएम रहने के दौरान राजकुमार यादव उनकी सुरक्षा में तैनात था। प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद भी अशोक गहलोत की सुरक्षा में लग गए थे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में SOG की बड़ी कार्रवाई, पूर्व CM गहलोत की सुरक्षा में तैनात जवान को पकड़ा; बेटे को भी दबोचा
जयपुर
SOG Jaipur

पूर्व मंत्री के पर्सनल सेकेट्री से मिला पेपर

गौरतलब है कि राजकुमार यादव कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भी PSO रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय फिलहाल बीजेपी में है। मालवीय के पर्सनल सेकेट्री कुदंन कुमार पांडे से राजकुमार की अच्छी घनिष्ठता है। आरपीएससी के अध्यक्ष रहे बाबूलाल कटारा ने मालवीय के पर्सनल सेकेट्री को पेपर सप्लाई किया। जिसके बाद पेपर राजकुमार यादव के पास पहुंचा। बता दें कि एसओजी ने मालवीय के पर्सनल सेकेट्री कुंदन को 5 जून को हिरासत में लिया था।

गहलोत की सुरक्षा में तैनात थे राजकुमार

जानकारी के मुताबिक, राजकुमार यादव वर्तमान में जयपुर पुलिस लाइन में थे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी गई सुरक्षा में हैं। जयपुर पुलिस लाइन ने पूर्व मुख्यमंत्री को दो सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए थे, जिनमें से एक राजकुमार यादव थे। एसओजी ने राजकुमार और उनके बेटे भरत को पेपर लीक के एक बड़े नेटवर्क से संबंध के संदेह के चलते गिरफ्तार किया है।

ये भी पढ़ें

संजना जाटव ने राहुल गांधी के लिए भेजी राखी, प्रियंका गांधी ने बांधी; सांसद ने इस तरह जताया गर्व
भरतपुर
Rahul Gandhi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2025 04:32 pm

Published on:

09 Aug 2025 04:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SOG ने अशोक गहलोत के सुरक्षाकर्मी को किया गिरफ्तार, पूर्व मंत्री के पर्सनल सेकेट्री से लिया था पेपर; बेटे को बनाना चाहता था SI

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.