SOG ने अशोक गहलोत के सुरक्षाकर्मी को किया गिरफ्तार, पूर्व मंत्री के पर्सनल सेकेट्री से लिया था पेपर; बेटे को बनाना चाहता था SI

गौरतलब है कि राजकुमार यादव कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भी PSO रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय फिलहाल बीजेपी में है। मालवीय के पर्सनल सेकेट्री कुदंन कुमार पांडे से राजकुमार की अच्छी घनिष्ठता है। आरपीएससी के अध्यक्ष रहे बाबूलाल कटारा ने मालवीय के पर्सनल सेकेट्री को पेपर सप्लाई किया। जिसके बाद पेपर राजकुमार यादव के पास पहुंचा। बता दें कि एसओजी ने मालवीय के पर्सनल सेकेट्री कुंदन को 5 जून को हिरासत में लिया था।