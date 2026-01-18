Raj K Purohit: बीजेपी के दिग्गज नेता राज के पुरोहित का निधन, राजस्थान मूल के थे; CM भजनलाल और गहलोत ने जताया दुख

जयपुर। भाजपा के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राज के पुरोहित का रविवार तड़के निधन हो गया। 71 वर्षीय राज के पुरोहित पिछले कई दिनों से मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वे मूल रूप से राजस्थान के सिरोही जिले के निवासी थे। राज के पुरोहित के निधन से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है।