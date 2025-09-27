राजस्थान: भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का निधन



बता दें कि नंदलाल मीणा लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। वे जमीन से जुड़े नेता माने जाते थे, जिन्होंने गांव-ढाणी के विकास और युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए कई प्रयास किए। उनके निधन से प्रदेश की राजनीति और विशेषकर आदिवासी समाज को गहरा आघात पहुंचा है। नेताओं और समर्थकों ने उन्हें समाज का सच्चा प्रहरी और संघर्षशील व्यक्तित्व बताया। अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा।