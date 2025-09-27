राजस्थान: पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष गिरफ्तार, प्लॉट हड़पने का लगा आरोप, मालिकाना हक को लेकर चल रहा विवाद

जोधपुर: देवनगर थाना क्षेत्र के श्याम नगर विस्तार योजना में शुक्रवार शाम एक विवादित भूखंड पर कब्जे का प्रयास किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
पुलिस के अनुसार, विवाद उस भूखंड के मालिकाना हक को लेकर चल रहा था, जो कबाड़खाने के पास स्थित है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि कुछ युवक जेसीबी से काम कर रहे थे। जब पुलिस ने उनसे भूखंड के वैध दस्तावेज मांगे तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू) के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सुनील चौधरी और उनके चार साथी विवाद में उतर आए। सुनील चौधरी ने दस्तावेज दिखाने से इनकार किया और बहस बढ़ गई।
थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि पुलिस ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ने पर सुनील चौधरी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अन्य चार युवक भी मौके से रोके गए। पुलिस ने जेसीबी और अन्य उपकरणों को जब्त कर लिया।
पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच जारी है। थानाधिकारी ने कहा कि जमीन विवाद से जुड़े दस्तावेजों की सत्यता की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि विवाद के दौरान कानून का पालन करें और किसी भी तरह की हिंसा या अवैध गतिविधि में शामिल न हों।
स्थानीय लोगों ने बताया कि श्याम नगर विस्तार योजना में भूमि विवाद समय-समय पर सामने आते रहते हैं। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया था, जिसे पुलिस ने समय रहते नियंत्रित कर लिया। सुनील चौधरी की गिरफ्तारी से यह संदेश भी गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और भूमि संबंधी विवादों को हल करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।