राजस्थान: पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष गिरफ्तार, प्लॉट हड़पने का लगा आरोप, मालिकाना हक को लेकर चल रहा विवाद



पुलिस के अनुसार, विवाद उस भूखंड के मालिकाना हक को लेकर चल रहा था, जो कबाड़खाने के पास स्थित है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि कुछ युवक जेसीबी से काम कर रहे थे। जब पुलिस ने उनसे भूखंड के वैध दस्तावेज मांगे तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू) के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सुनील चौधरी और उनके चार साथी विवाद में उतर आए। सुनील चौधरी ने दस्तावेज दिखाने से इनकार किया और बहस बढ़ गई।