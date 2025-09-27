Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

बालोतरा में चड्डी गैंग की दहशत: एक साथ 23 दुकानों में किए चोरी, लाखों रुपए ले उड़े चोर, व्यापारियों में आक्रोश

बालोतरा शहर के पुरानी धानमंडी में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चड्डी गैंग के चोरों ने एक साथ 23 दुकानों पर हाथ साफ किया है। पुलिस का कहना है कि चोरी की गई रकम लाखों रुपए हो सकती है।

बाड़मेर

Arvind Rao

Sep 27, 2025

Balotra Chaddi Gang
Balotra Chaddi Gang

Balotra News: बालोतरा शहर के बीच पुरानी धानमंडी में शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे बाद चड्डी गैंग ने एक साथ 23 दुकानों पर हाथ साफ किया है। उन लोगों ने हाथों से दुकानों के शटर को ऊपर करके चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है।


बता दें कि चोरी करते समय चड्डी गैंग के लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। शनिवार सुबह करीब सात बजे सूचना मिलने पर बालोतरा थानाधिकारी छैल सिंह और डीएसपी सुशील मान मंडी पहुंचे। वहीं, ताले टूटने की खबर फैलने के बाद व्यापारी भी मंडी पहुंचे और अपनी- अपनी दुकानों का जायजा लिया। फिलहाल, पुलिस जांच में जुटी हुई है।


ताले टूटे देख हैरान हुए व्यापारी


व्यापारी जब दुकानें खोलने पहुंचे तो उन्हें ताले टूटे और सामान बिखरा मिला। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। देखते ही देखते धान मंडी में बड़ी संख्या में व्यापारी एकत्र हो गए और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आक्रोश जताया।


पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया


डीएसपी सुशील मान और थाना अधिकारी चैल सिंह चौहान सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया, साक्ष्य जुटाए और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया, चोरों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।


मंडी में भय का माहौल


प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, चोरी की गई रकम लाखों रुपए हो सकती है। लगातार हो रही संगठित चोरी की वारदातों से व्यापारी भयभीत हैं। व्यापारी संघ ने पुलिस प्रशासन से धान मंडी और शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

27 Sept 2025 11:04 pm

