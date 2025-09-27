बालोतरा में चड्डी गैंग की दहशत: एक साथ 23 दुकानों में किए चोरी, लाखों रुपए ले उड़े चोर, व्यापारियों में आक्रोश



बता दें कि चोरी करते समय चड्डी गैंग के लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। शनिवार सुबह करीब सात बजे सूचना मिलने पर बालोतरा थानाधिकारी छैल सिंह और डीएसपी सुशील मान मंडी पहुंचे। वहीं, ताले टूटने की खबर फैलने के बाद व्यापारी भी मंडी पहुंचे और अपनी- अपनी दुकानों का जायजा लिया। फिलहाल, पुलिस जांच में जुटी हुई है।