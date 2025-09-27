आमेर नटाटा हादसा: ‘ओमप्रकाश की चीखें अब भी कानों में गूंज रहीं’, डंपर हटाती पुलिस पर भड़का गुस्सा, झुलसे सोहन की हालत नाजुक



घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे में पैर फंसने से डंपर के पास फंसे ओमप्रकाश की चीख अब भी कानों में गूंज रही है। उसने करंट के कारण आंखों के सामने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। एक तरफ बचाने की गुहार भी लगाता रहा और दूसरी तरफ अंत समय में दूसरों की जान की भी परवाह करता रहा। किसी और को करंट नहीं लगे, इसलिए किसी को अपने नजदीक नहीं आने दिया।