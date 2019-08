एटीएस की बड़ी कार्रवाई, गांजे व अवैध शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। एटीएस की विभिन्न टीमों द्वारा चार अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर करीब 12 किलो गांजा व अवैध शराब ( illegal liquor In Jaipur ) बरामद कर 4 तस्करों को गिरफ्तार ( Smuggler Arrested In Jaipur ) किया गया। साथ ही 1 दुपहिया व 2 चौपहिया वाहन भी बरामद किए हैं।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी अनिल पालीवाल ने बताया कि एटीएस ( ATS Action In Jaipur ) को सूचना मिली थी कि जयपुर में विभिन्न स्थानों पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का कार्य चल रहा है एवं अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई विभिन्न स्कूल एवं कॉलेजों के विद्यार्थियों में की जा रही है। इस सूचना पर एटीएस की विभिन्न टीमों ने कार्रवाई करते हुए थाना कानोता क्षेत्र से मुल्जिमा राधा पत्नि बन्टी उर्फ पिन्टू सांसी निवासी सांसियों की ढाणी, हरडी रोड, कानोता को गिरफ्तार कर कुल 10 किलो 700 ग्राम गांजा व 87 पव्वे देशी शराब तथा 34 बोतल अवैध हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही एक कार को भी बरामद की है।

पुलिस ने नाकाबंद कर दबोचा

पालीवाल ने बताया कि मंगलवार को विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में एक दिल्ली नंबर एक कार को चैक किया तो कार के चालक विष्णु सांसी पुत्र ताराचन्द सांसी निवासी रलावता थाना रेनवाल जयपुर के पास 103 ग्राम गांजा व कार में अवैध शराब पाई गई जिसे मौके पर ही जब्त किया जाकर चालक विष्णु को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि अन्य टीम द्वारा त्रिवेणी नगर, जयपुर से प्रकाश सांसी निवासी 106, सीताराम नगर कच्ची बस्ती, त्रिवेणी नगर, को दबोचकर उसके कब्जे से 930 ग्राम गांजा बरामद किया। अभियुक्तों के खिलाफ एसओजी थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया है।

कॉलेज छात्र-छात्राओं को परोसते थे नशा

पालीवाल ने बताया कि इसके अतिरिक्त एटीएस की सूचना पर मानसरोवर थाना पुलिस ने मुल्जिमा ललिता पुत्र सोनू निवासी प्लाट नंबर 103ए, राधाकृष्ण नगर, मांग्यावास, जयपुर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से अवैध देशी शराब की बोतलें बरामद की है। प्रारम्भिक पूछताछ में प्रकाश सांसी पिछले काफी समय से जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में गांजें की सप्लाई करना कबूलाहै। ये गिरोह विशेष रूप से स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों को उक्त मादक पदार्थ व अवैध शराब की सप्लाई करता था एवं यह जयपुर के अलावा अन्य शहरों में भी गांजा सप्लाई कर रहे था। अभियुक्त गांजे व अवैध शराब की सप्लाई हेतु टेक्सी सर्विस का प्रयोग करते थे। फिलहाल आरोपितों से गहन पूछताछ जारी है।

पत्रिका की खबर के बाद हरकत में आई पुलिस

राजस्थान पत्रिका के 20 जुलाई 2019 के अंक में "हैरिटेज सिटी में उड़ता जयपुर, बना नशा मंडी" नामक समाचार प्रकाशित किया था। इस खबर का फॉलोअप "तस्करी का केंद्र बना जयपुर, कार्रवाई अन्य जिलों में" जैसी खबरें प्रमुखता से छपने के बाद हरकत में आई पुलिस और एटीएस ने जयपुर में नशे के खिलाफ अभियान चला रखा है। अच्छे परिवारों से तालुक रखने वाले युवा भी नशे की जद में आकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में लगे हैं। स्मैक जैसे नशे की पड़ रही लत से जीवाणु पनप रहे हैं।