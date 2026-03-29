Uker 2026 Art Exhibition: ‘उकेर’ में रंगों की खुशबू… लाइव स्केचिंग कर बनाए आर्ट वर्क प्रदर्शित

मुख्य अतिथि पत्रिका ग्रुप की निदेशक दीप्ति कोठारी ने प्रदर्शनी का उद्‌घाटन किया। कोठारी ने कलाकारों से कहा कि आप जैसे लोग ही इस शहर की संस्कृति, कला, शिल्प, पेंटिंग आदि को जीवित रखते है। प्रदर्शनी में कलाकारों का आर्ट वर्क देखकर बहुत अच्छा लगा। हमारा उद्देश्य इस समुदाय में जो ऊर्जा, रचनात्मकता और भागीदारी हैं, उसे आगे भी बनाए रखना और इस शहर की सांस्कृतिक धारा को जीवित रखना है।