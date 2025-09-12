Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Free Coaching: राजस्थान सरकार ने दिया तोहफा, बीस से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग फ्री, 30 सितम्बर तक करें आवेदन

Free Coaching 2025: 30 हजार युवाओं को मिलेगी नि:शुल्क कोचिंग सुविधा। गरीब और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को बड़ा तोहफा, राज्य सरकार देगी प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 12, 2025

CM Anuprati Free Coaching Scheme: जयपुर। गरीब और वंचित वर्ग के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनुप्रति नि:शुल्क कोचिंग योजना 2025-26 में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। राज्य सरकार इस वर्ष 30 हजार विद्यार्थियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग उपलब्ध कराएगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन सहित सभी पात्र युवाओं को इस योजना में शामिल किया गया है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितंबर तय थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। इच्छुक विद्यार्थी एसएसओ आईडी के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत युवाओं को मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षाओं के साथ ही यूपीएससी, आरएएस, सीडीएस, पुलिस सब-इंस्पेक्टर, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, रीट और कांस्टेबल भर्ती जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में नि:शुल्क कराई जाएगी।

Published on:

12 Sept 2025 04:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Free Coaching: राजस्थान सरकार ने दिया तोहफा, बीस से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग फ्री, 30 सितम्बर तक करें आवेदन

