Free Coaching: राजस्थान सरकार ने दिया तोहफा, बीस से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग फ्री, 30 सितम्बर तक करें आवेदन

CM Anuprati Free Coaching Scheme: जयपुर। गरीब और वंचित वर्ग के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनुप्रति नि:शुल्क कोचिंग योजना 2025-26 में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। राज्य सरकार इस वर्ष 30 हजार विद्यार्थियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग उपलब्ध कराएगी।