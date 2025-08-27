Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Free Tirth Yatra Yojana: निकल गई ऑनलाइन लॉटरी, जयपुर के 526 वरिष्ठ नागरिक हवाई जहाज और 4,379 रेल से करेंगे तीर्थ यात्रा

देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की मौजूदगी में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने ऑनलाइन लॉटरी निकालकर सफल आवेदकों की घोषणा की।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 27, 2025

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Tirth Yatra Yojana Online Lottery: राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 के तहत जयपुर जिले के 4,905 वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर मिलेगा। मंगलवार को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की मौजूदगी में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने ऑनलाइन लॉटरी निकालकर सफल आवेदकों की घोषणा की।

मंत्री पटेल ने बताया कि योजना के तहत हवाई और रेल मार्ग से प्रदेश के कुल 56 हजार वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थयात्रा कराई जाएगी। इसमें जयपुर जिले के 526 यात्री हवाई मार्ग से काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा करेंगे। वहीं 4 हजार 379 यात्री रेल मार्ग से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक चंद्रप्रकाश आक्या, जीवाराम चौधरी, अशोक कोठारी, प्रियंका चौधरी कलक्टर डॉ. जितेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

70 से अधिक आयु पर अटेंडेंट की अनुमति

मंत्री कुमावत ने बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के यात्री अपने साथ एक अटेंडेंट ले जा सकते हैं। साथ ही, यदि पति-पत्नी में से एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक और दूसरे की आयु 58 वर्ष है तो दोनों को एक साथ यात्रा की अनुमति है।

Published on:

27 Aug 2025 12:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Free Tirth Yatra Yojana: निकल गई ऑनलाइन लॉटरी, जयपुर के 526 वरिष्ठ नागरिक हवाई जहाज और 4,379 रेल से करेंगे तीर्थ यात्रा

