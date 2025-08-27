Free Tirth Yatra Yojana: निकल गई ऑनलाइन लॉटरी, जयपुर के 526 वरिष्ठ नागरिक हवाई जहाज और 4,379 रेल से करेंगे तीर्थ यात्रा

मंत्री पटेल ने बताया कि योजना के तहत हवाई और रेल मार्ग से प्रदेश के कुल 56 हजार वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थयात्रा कराई जाएगी। इसमें जयपुर जिले के 526 यात्री हवाई मार्ग से काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा करेंगे। वहीं 4 हजार 379 यात्री रेल मार्ग से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक चंद्रप्रकाश आक्या, जीवाराम चौधरी, अशोक कोठारी, प्रियंका चौधरी कलक्टर डॉ. जितेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।