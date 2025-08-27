RSGL ने दे दी बड़ी खुशखबरी, राजस्थान को मिलेगा पहला सार्वजनिक LNG प्लांट, खुलेंगे 4 नए CNG स्टेशन, जानें कब होगा शुरू

खान विभाग के प्रमुख सचिव व राजस्थान स्टेट गैस के चैयरमेन टी. रविकान्त ने बताया कि कोटा में 2 नए सीएनजी स्टेशन सहित चार सीएनजी स्टेशन इसी वित्तीय वर्ष में शुरु कर दिए जाएंगे। इस मौके पर शेयर होल्डर्स को 0.5 प्रतिशत की दर से लाभांश वितरित करने का भी निर्णय किया गया। आरएसजीएल के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि आरएसजीएल का वार्षिक कारोबार बढ़कर 100 करोड़ को पार कर गया है। इसी तरह से 6 करोड़ से अधिक का लाभ रहा है।