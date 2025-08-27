RSGL ने दे दी बड़ी खुशखबरी, राजस्थान को मिलेगा पहला सार्वजनिक LNG प्लांट, खुलेंगे 4 नए CNG स्टेशन, जानें कब होगा शुरू

4 New CNG Stations Started In Rajasthan: राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस की ओर से चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट शुरु किया जाएगा। इसके साथ ही चार नए सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे। यह जानकारी मंगलवार को राजस्थान स्टेट गैस की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में दी गई।
खान विभाग के प्रमुख सचिव व राजस्थान स्टेट गैस के चैयरमेन टी. रविकान्त ने बताया कि कोटा में 2 नए सीएनजी स्टेशन सहित चार सीएनजी स्टेशन इसी वित्तीय वर्ष में शुरु कर दिए जाएंगे। इस मौके पर शेयर होल्डर्स को 0.5 प्रतिशत की दर से लाभांश वितरित करने का भी निर्णय किया गया। आरएसजीएल के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि आरएसजीएल का वार्षिक कारोबार बढ़कर 100 करोड़ को पार कर गया है। इसी तरह से 6 करोड़ से अधिक का लाभ रहा है।
लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में कोटा में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वास्थ्य परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इसमें दोनों बड़े अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। कैंसर यूनिट, लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट, कार्डियो और स्पाइनल सर्जरी यूनिट के साथ नया शिशु चिकित्सालय भी बनाया जा रहा है।
195 करोड़ की लागत से बनने वाली कैंसर यूनिट में सभी उपचार एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। मेडिकल कॉलेज में लिवर रोग की जांच के लिए फाइब्रो मशीन स्थापित होगी और बीएसएल-3 लैब से अब किसी भी वायरस की जांच कोटा में ही संभव होगी, 45 करोड़ की लागत से प्राइवेट कोटेज वार्ड बनेंगे।