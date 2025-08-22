Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: लॉन्ग वीकेंड पर ये डेस्टिनेशन बन रहा युवाओं की पहली पसंद, वीजा आवेदनों में भी हुई 32% बढ़ोतरी

ट्रैवल एजेंट्स के अनुसार हाल के दिनों में भारतीय यात्रियों की पहली पसंद साउथ-ईस्ट एशिया बनकर उभरा है। लगभग 60 प्रतिशत वीजा आवेदन बाली, वियतनाम, श्रीलंका, दुबई और थाईलैंड जैसे गंतव्यों के लिए आए।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 22, 2025

फोटो: पत्रिका

Research Of Visa Portal Atlis: अब लंबे वीकेंड पर लोग विदेश की उड़ान भी भर रहे हैं। हिल स्टेशन, रोड ट्रिप और नजदीकी पर्यटन स्थल के साथ अधिकतर नौकरीपेशा युवा अब बाली, दुबई और थाईलैंड जैसे डेस्टिनेशन को भी चुन रहे हैं। सोशल मीडिया, आसान वीजा प्रोसेस के कारण ट्रैवल को ग्लोबल बना दिया है।

हाल ही स्वतंत्रता दिवस के लंबे वीकेंड पर जयपुर सहित देशभर के ट्रैवलर्स ने इन देशों की यात्रा की। इस दौरान वीजा आवेदनों में 32% की वृद्धि दर्ज की गई। वीजा पोर्टल एटलीस की रिसर्च में यह बात सामने आई है।

ये भी पढ़ें

Alert In Kota: ‘मूसलाधार बारिश’ ने तोड़ा 35 साल का रिकॉर्ड, कलक्टर ने दिया 2 दिन की छुट्टी का आदेश, घरों-दुकानों में भी भर गया पानी, खाली कराई बस्तियां
कोटा
image

तीन दिन की छुट्टी पर बाली की यात्रा

शास्त्री नगर निवासी साक्षी अग्रवाल ने हाल ही इस वीकेंड पर बाली की यात्रा की। उन्होंने बताया कि तीन दिन की छुट्टी थी। हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवी देखकर वीकेंड बिताने के बजाय बाली के कैफे कल्चर और बीच साइड ब्रेकफास्ट को चुना। टिकट और होटल ऑनलाइन बुक करना अब आसान हो गया है।

आसान वीजा प्रक्रिया- पैकेज ऑफर से बढ़ी विदेशी यात्रा

ट्रैवल एजेंट मनीष चौधरी ने बताया कि युवा प्रोफेशनल्स और परिवार अब यात्रा को जीवनशैली का जरूरी हिस्सा मानने लगे हैं। पहले लोग बोलते थे कि विदेश जाना महंगा है।इसके लिए बहुत लंबी छुट्टी चाहिए। वहीं अब आसान पैकेज ऑफर, वीजा प्रोसेस, सरल नया अनुभव और कम दूरी की फ्लाइट्स ने साउथ-ईस्ट एशिया को ’वीकेंड ट्रैवल’ डेस्टिनेशन बना दिया है। त्योहारों और राष्ट्रीय छुट्टियों के आस-पास यह ट्रैफिक दोगुना हो जाता है।

यहां जा रहे भारतीय यात्री

ट्रैवल एजेंट्स के अनुसार हाल के दिनों में भारतीय यात्रियों की पहली पसंद साउथ-ईस्ट एशिया बनकर उभरा है। लगभग 60 प्रतिशत वीजा आवेदन बाली, वियतनाम, श्रीलंका, दुबई और थाईलैंड जैसे गंतव्यों के लिए आए।

इंटरनेशनल ट्रैवल के आए ज्यादा आवेदन

ट्रैवल प्लानर व एजेंट मानस ने कहा कि ट्रैवल इंडस्ट्री हनीमून पैकेज और धार्मिक यात्राओं पर ही पहले निर्भर थी। वहीं अब ये कंपनियां वीकेंड गेटअवे पैकेज, वीजा-ऑन-अराइवल सर्विस और सोशल मीडिया फ्रेंडली लोकेशनों की मार्केटिंग कर रही हैं। स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर जयपुर के ट्रैवल एजेंसियों और वीजा कंसल्टेंसी फर्मों में बड़ी संख्या में लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए आवेदन किए। इनमें 70 प्रतिशत क्लाइंट्स अब तीन-चार दिन के ट्रिप्स प्लान करते हैं। लोग अब लंबा वीकेंड देखते ही इंटरनेशनल जगहों के लिए बुकिंग करते हैं।

ये भी पढ़ें

Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली वंदेभारत ट्रेन का राजस्थान के छह स्टेशनों पर होगा ठहराव, इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन, देखें सूची
जयपुर
vande bharat train

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 03:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: लॉन्ग वीकेंड पर ये डेस्टिनेशन बन रहा युवाओं की पहली पसंद, वीजा आवेदनों में भी हुई 32% बढ़ोतरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.