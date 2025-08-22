Jaipur: लॉन्ग वीकेंड पर ये डेस्टिनेशन बन रहा युवाओं की पहली पसंद, वीजा आवेदनों में भी हुई 32% बढ़ोतरी

Research Of Visa Portal Atlis: अब लंबे वीकेंड पर लोग विदेश की उड़ान भी भर रहे हैं। हिल स्टेशन, रोड ट्रिप और नजदीकी पर्यटन स्थल के साथ अधिकतर नौकरीपेशा युवा अब बाली, दुबई और थाईलैंड जैसे डेस्टिनेशन को भी चुन रहे हैं। सोशल मीडिया, आसान वीजा प्रोसेस के कारण ट्रैवल को ग्लोबल बना दिया है।
हाल ही स्वतंत्रता दिवस के लंबे वीकेंड पर जयपुर सहित देशभर के ट्रैवलर्स ने इन देशों की यात्रा की। इस दौरान वीजा आवेदनों में 32% की वृद्धि दर्ज की गई। वीजा पोर्टल एटलीस की रिसर्च में यह बात सामने आई है।
शास्त्री नगर निवासी साक्षी अग्रवाल ने हाल ही इस वीकेंड पर बाली की यात्रा की। उन्होंने बताया कि तीन दिन की छुट्टी थी। हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवी देखकर वीकेंड बिताने के बजाय बाली के कैफे कल्चर और बीच साइड ब्रेकफास्ट को चुना। टिकट और होटल ऑनलाइन बुक करना अब आसान हो गया है।
ट्रैवल एजेंट मनीष चौधरी ने बताया कि युवा प्रोफेशनल्स और परिवार अब यात्रा को जीवनशैली का जरूरी हिस्सा मानने लगे हैं। पहले लोग बोलते थे कि विदेश जाना महंगा है।इसके लिए बहुत लंबी छुट्टी चाहिए। वहीं अब आसान पैकेज ऑफर, वीजा प्रोसेस, सरल नया अनुभव और कम दूरी की फ्लाइट्स ने साउथ-ईस्ट एशिया को ’वीकेंड ट्रैवल’ डेस्टिनेशन बना दिया है। त्योहारों और राष्ट्रीय छुट्टियों के आस-पास यह ट्रैफिक दोगुना हो जाता है।
ट्रैवल एजेंट्स के अनुसार हाल के दिनों में भारतीय यात्रियों की पहली पसंद साउथ-ईस्ट एशिया बनकर उभरा है। लगभग 60 प्रतिशत वीजा आवेदन बाली, वियतनाम, श्रीलंका, दुबई और थाईलैंड जैसे गंतव्यों के लिए आए।
ट्रैवल प्लानर व एजेंट मानस ने कहा कि ट्रैवल इंडस्ट्री हनीमून पैकेज और धार्मिक यात्राओं पर ही पहले निर्भर थी। वहीं अब ये कंपनियां वीकेंड गेटअवे पैकेज, वीजा-ऑन-अराइवल सर्विस और सोशल मीडिया फ्रेंडली लोकेशनों की मार्केटिंग कर रही हैं। स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर जयपुर के ट्रैवल एजेंसियों और वीजा कंसल्टेंसी फर्मों में बड़ी संख्या में लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए आवेदन किए। इनमें 70 प्रतिशत क्लाइंट्स अब तीन-चार दिन के ट्रिप्स प्लान करते हैं। लोग अब लंबा वीकेंड देखते ही इंटरनेशनल जगहों के लिए बुकिंग करते हैं।