Jaipur: लॉन्ग वीकेंड पर ये डेस्टिनेशन बन रहा युवाओं की पहली पसंद, वीजा आवेदनों में भी हुई 32% बढ़ोतरी

ट्रैवल प्लानर व एजेंट मानस ने कहा कि ट्रैवल इंडस्ट्री हनीमून पैकेज और धार्मिक यात्राओं पर ही पहले निर्भर थी। वहीं अब ये कंपनियां वीकेंड गेटअवे पैकेज, वीजा-ऑन-अराइवल सर्विस और सोशल मीडिया फ्रेंडली लोकेशनों की मार्केटिंग कर रही हैं। स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर जयपुर के ट्रैवल एजेंसियों और वीजा कंसल्टेंसी फर्मों में बड़ी संख्या में लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए आवेदन किए। इनमें 70 प्रतिशत क्लाइंट्स अब तीन-चार दिन के ट्रिप्स प्लान करते हैं। लोग अब लंबा वीकेंड देखते ही इंटरनेशनल जगहों के लिए बुकिंग करते हैं।