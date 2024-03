राजस्थान कांग्रेस में वैभव को छोड़कर AICC के दो बड़े नेताओं सहित कईयों के कटे टिकट, 3 वर्तमान MLA मैदान में; जानें A टू Z

इस सूची में तीन विधायकों के साथ ही युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है। एक दिन पहले कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले भाजपा सांसद राहुल कस्वां को भी मैदान में चूरू सीट से ही उतार दिया है। वहीं जोधपुर सीट से पिछला चुनाव हार चुके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को अब जालोर-सिरोही से उम्मीदवार बनाया है। सूची में एक महिला को मौका दिया गया है।

राजस्था कांग्रेस की पहली सूची में जहां 10 सीटों को ऐलान किया है। वहीं एआईसीसी के दो चेहरे भंवर जितेंद्र सिंह और रघुवीर मीणा का कांग्रेस ने टिकट काट दिया है। मुंडावर सीट से विधायक चुने गए ललित यादव को अलवर से उम्मीदवार बनाया है। यहां से पिछला चुनाव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेन्द्र सिंह चुनाव हार चुके हैं।





कांग्रेस ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को छोड़कर बाकी 9 सीटों पर पूर्व प्रत्याशियों के टिकट काटे दिए है। वहीं वैभव गहलोत की सीट को बदला गया है। बता दें कि लोकसभा प्रत्याशी उदयलाल आंजना की सीट को भई बदला गया है। आंजना 1998 में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट सांसद का चुनाव लड़ा था। जिसमें उन्होंने तत्कालीन केन्द्रीय रक्षा मंत्री जसवंत सिंह को हराया था।





राजस्थान कांग्रेस की पहली लिस्ट में इन चेहरों के कटे टिकट... 1. मदनगोपाल मेघवाल

2. रफीक मंडेलिया

3. श्रवण कुमार

4. भंवर जितेंद्र सिंह

5. अभिजित जाटव

6. नमोनारायण मीणा

7. रतन देवासी

8. गोपाल ईड़वा

9. रघुवीर मीणा





तीन पूर्व मंत्रियों को उतारा पूर्व आईपीएस व देवली-उनियारा से दूसरी बार के विधायक हरीश मीणा को टोंक-सवाई माधोपुर से उम्मीदवार बनाया है। मुंडावर सीट से विधायक चुने गए ललित यादव को अलवर से उम्मीदवार बनाया है। साथ ही झुंझुनू से विधायक बृजेन्द्र ओला को भी उम्मीदवार बनाया गया है।





दो पूर्व मंत्रियों को उतारा मैदान में राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल, उदयलाल आंजना और बृजेन्द्र ओला को उम्मीदवार बनाया गया है। इनमें से मेघवाल और आंजना विधानसभा चुनाव हार गए थे, जबकि ओला अभी भी विधायक हैं।





भरतपुर से महिला को बनाया उम्मीदवार कांग्रेस ने भरतपुर से महिला उम्मीदवार के तौर पर अलवर जिले की कठूमर से 25 साल की संजना जाटव को टिकट दिया है। जो इस बार के चुनावों में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं। संजना जाटव को इस सीट से 4 बार से विधायक रहे बाबूलाल बैरवा की जगह मैदान में उतारा गया है। संजना ने एलएलबी किया है और वह अलवर जिला परिषद की सदस्य भी है।





भाजपा-कांग्रेस का मुकाबला तय भाजपा के बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के बाद आठ लोकसभा सीटों पर दोनों दलों के उम्मीदवारों की आमने-सामने की तस्वीर साफ हो गई है। उदयपुर सीट पर भाजपा-कांग्रेस दोनो ने ही दलों ने सेवानिवृत नौकरशाहों को टिकट दिया है। भाजपा ने परिवहन विभाग से सेवानिवृत मन्ना लाल रावत को तो कांग्रेस ने पूर्व आईएएस ताराचंद मीणा को टिकट दिया है।





इन 8 सीटों पर मुकाबला फिक्स...



बीकानेर - गोविंद राम मेघवाल VS अर्जुनराम मेघवाल

अलवर - ललित यादव VS भूपेंद्र यादव

भरतपुर - संजना जाटव VS रामस्वरूप कोली

जोधपुर - करण सिंह उच्चीयाड़ा VS गजेंद्र सिंह शेखावत

जालोर - वैभव गहलोत VS लुंबाराम चौधरी

चितौड़ - उदयलाल आंजना VS सीपी जोशी

उदयपुर - ताराचंद मीणा VS मन्नालाल रावत

चुरू - राहुल कस्वां VS देवेंद्र झाझड़िया





