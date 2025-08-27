Ganesh Chaturthi : जयपुर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर शोभायात्रा के दौरान ऐसी रहेगी यातायात व्यवस्था, देख लें यह नया रूट

आगरा रोड़ से सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड आने वाली रोडवेज की बसें आगरा रोड से रोटरी सर्किल, जवाहर नगर बाइपास, झालाना रोड से केन्द्रीय विद्यालय नम्बर 3 के पास तिराहा, ओ.टी.एस. चौराहा, बजाज नगर तिराहा से बजाज नगर थाने के सामने, टोंक फाटक पुलिया के नीचे से लक्ष्मी मन्दिर तिराहा, सहकार मार्ग, बाईस गोदाम, चौमूं हाउस चौराहा, गवर्नमेंट प्रेस, गवर्नमेंट हॉस्टल होकर सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड आ सकेगी। गुरूवार को शोभायात्रा पूर्ण होने तक परकोटा क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।