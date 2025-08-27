Ganesh Chaturthi : जयपुर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर शोभायात्रा के दौरान ऐसी रहेगी यातायात व्यवस्था, देख लें यह नया रूट

जयपुर। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गुरुवार शाम को शोभायात्रा गणेश मन्दिर से रवाना होकर मोती डूंगरी रोड़, सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, ब्रह्मपुरी होते हुए गढ़ गणेश मन्दिर पहुंचकर विसर्जित होगी। शोभायात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
शोभायात्रा के मार्ग पर चलने वाले यातायात को 15 मिनट पूर्व डायवर्ट कर समानान्तर मार्गो से निकाला जाएगा। शोभायात्रा के दौरान त्रिमूर्ति सर्किल से जेडीए चौराहा के बीच, आर.बी.आई तिराहा से गणेश मंदिर के बीच तख्तेशाही रोड़, धर्मसिंह सर्किल से गणेश मंदिर की तरफ वाहनों का आवागमन निषेध रहेगा। वाहनों को आवश्यकतानुसार समानान्तर मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा।
शोभायात्रा के धर्मसिंह सर्किल पहुंचने से पूर्व गोविन्द मार्ग से त्रिमूर्ति सर्किल की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को गुरुद्वारा मोड से घाटगेट चौराहा की तरफ एवं राजापार्क चौराहा से डायवर्ट कर समानान्तर मार्गो से संचालित किया जाएगा।
शोभायात्रा के धर्मसिंह सर्किल पहुंचने से पूर्व त्रिमूर्ति सर्किल से धर्मसिंह सर्किल की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को त्रिमूर्ति सर्किल से डायवर्ट कर समानान्तर मार्गो से संचालित किया जाएगा।
नारायण सिंह सर्किल से त्रिमूर्ति सर्किल की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को नारायण सिंह सर्किल आवश्यकतानुसार डायवर्ट कर समानान्तर मार्गो से संचालित किया जाएगा।
शोभायात्रा के मिनर्वा चौराहा पहुंचने से पूर्व गुरुद्वारा मोड से मिनर्वा चौराहा की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को गुरुद्वारा मोड से गोविन्द मार्ग की तरफ एवं घाटगेट चौराहा से घाट बाजार एवं मुक्ति मार्ग की तरफ डायवर्ट कर संचालित किया जाएगा।
शोभायात्रा के मिनर्वा चौराहा पहुंचने से पूर्व यादगार तिराहा से मिनर्वा चौराहा की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को रामनिवास बाग चौराहा से रामनिवास बाग के अंदर एंव चौड़ा रास्ता में तथा यादगार तिराहा से टोंक रोड पर डायवर्ट कर संचालित किया जाएगा।
शोभायात्रा के सांगानेरी गेट पर पहुंचने से पूर्व बडी चौपड की तरफ से सांगानेरी गेट की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को बडी चौपड से त्रिपोलिया व रामगंज की तरफ डायवर्ट कर संचालित किया जाएगा।
बापू बाजार से जौहरी बाजार में आने वाले सामान्य यातायात को न्यूगेट चौराहा से डायवर्ट कर समानान्तर मार्गो से संचालित किया जाएगा।
शोभायात्रा के बडी चौपड पर पहुंचने से पूर्व सुभाष चौक की तरफ से बड़ी चौपड़ की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को सुभाष चौक से चार दरवाजा की तरफ डायवर्ट कर संचालित किया जाएगा।
शोभायात्रा के बडी चौपड पर पहुंचने से पूर्व रामगंज चौपड की तरफ से बडी चौपड़ की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को रामगंज चौपड से घाट बाजार, गलता गेट व चार दरवाजा की तरफ डायवर्ट कर संचालित किया जाएगा।
शोभायात्रा के बडी चौपड पर पहुंचने से पूर्व छोटी चौपड़ की तरफ से बडी चौपड़ की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को त्रिपोलिया टी पोईन्ट से चौडा रास्ता की तरफ डायवर्ट कर संचालित किया जाएगा।
शोभायात्रा के त्रिपोलिया गेट पहुंचने से पूर्व छोटी चौपड़ से त्रिपोलिया टी-पांईट की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को छोटी चौपड एवं रामनिवास बाग चौराहा से चौडा रास्ता में आने वाले सामान्य यातायात रामनिवास बाग चौराहा से डायवर्ट कर संचालित किया जाएगा।
नेहरू बाजार एवं बापू बाजार से चौडा रास्ता में जाने वाले सामान्य यातायात को न्यूगेट चौराहा से रामनिवास बाग चौराहा की तरफ संचालित किया जाएगा।
शोभायात्रा के छोटी चौपड़ पहुंचने से पूर्व संजय सर्किल, चौगान चौराहा व अजमेरी गेट की तरफ से छोटी चौपड़ की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को डायवर्ट कर समानान्तर मार्गों से संचालित किया जाएगा।
शोभायात्रा चौगान चौराहा पर आने से पूर्व बारह भाईयों का चौराहा, लंगर के बालाजी, ब्रह्मपुरी बस स्टैण्ड से चौगान चौराहा की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को डायवर्ट कर समानान्तर मार्गो से संचालित किया जाएगा।
शोभायात्रा ब्रह्मपुरी बस स्टैण्ड पर आने से पूर्व जोरावर सिंह गेट, सीताराम बाजार, मोहन पुलिया व गेटोर तिराहा की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को डायवर्ट कर समानान्तर मार्गो से संचालित किया जाएगा।
शोभायात्रा गढ गणेश मंदिर पर आने से पूर्व मोहन पुलिया, फुटा कोट, रामगढ़ मोड की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को डायवर्ट कर समानान्तर मार्गों से संचालित किया जाएगा।
शोभायात्रा के मार्ग पर एम.डी रोड, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, गणगौरी बाजार, चौगान चौराहा से गढ़ गणेश मंदिर तक शोभायात्रा के मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की पार्किग निषेध रहेगी।
शाम को घाटगेट चौराहा, चार दरवाजा, बडी चौपड, सुभाष चौक, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, संजय सर्किल व गलता गेट से टैम्पो, मिनी/सिटी बसे व अन्य मध्यम श्रेणी के वाहन परकोटे में प्रवेश निषेध रहेगा।
टोंक रोड पर यातायात का अधिक दबाव होने पर गोपालपुरा की तरफ से यादगार तिराहा की तरफ आने वाली बस/मिनी बसों को लक्ष्मी मंदिर से सहकार मार्ग पर संचालित किया जाएगा।
टोंक रोड पर यातायात का अधिक दबाव होने पर यादगार तिराहा की तरफ से गोपालपुरा की तरफ जाने वाली बस/मिनी बसों को अशोका टी. पोईन्ट से अशोका मार्ग पर संचालित किया जाएगा।
दिल्ली रोड से सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड आने वाली रोडवेज की बसें चन्दवाजी से एक्सप्रेस हाईवे होते हुए रोड नम्बर 14 पुलिया से सर्विस रोड से सीकर रोड, चौमूं तिराहा, पानीपेच, चिंकारा, कलक्ट्री सर्किल, खासा कोठी होकर सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड आ सकेगी।
सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड से दिल्ली एवं आगरा रोड की तरफ जाने वाली रोडवेज की बसें वनस्थली मार्ग से गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा, एम.आई. रोड़, गुरुद्वारा मोड़, टी.पी. नगर होकर दिल्ली रोड पर जा सकेगी।
आगरा रोड़ से सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड आने वाली रोडवेज की बसें आगरा रोड से रोटरी सर्किल, जवाहर नगर बाइपास, झालाना रोड से केन्द्रीय विद्यालय नम्बर 3 के पास तिराहा, ओ.टी.एस. चौराहा, बजाज नगर तिराहा से बजाज नगर थाने के सामने, टोंक फाटक पुलिया के नीचे से लक्ष्मी मन्दिर तिराहा, सहकार मार्ग, बाईस गोदाम, चौमूं हाउस चौराहा, गवर्नमेंट प्रेस, गवर्नमेंट हॉस्टल होकर सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड आ सकेगी। गुरूवार को शोभायात्रा पूर्ण होने तक परकोटा क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।