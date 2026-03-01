Rajasthan: व्यापारी को गैंगस्टर की धमकी, फोन पर बोला- 5 मिनट का मौका मिला तो मार देंगे

इस मामले में पीड़ित व्यापारी ने जयपुर के बनीपार्क थाने में गैंगस्टर रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और राहुल फतेहपुरिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार व्यापारी को करीब डेढ़ माह पहले भी इसी गिरोह की ओर से धमकी भरे कॉल आए थे। उस समय व्यापारी ने कुचामन थाने में मामला दर्ज कराया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लगातार मिल रही धमकियों से व्यापारी और उसका परिवार दहशत में है।