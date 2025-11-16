Jaipur News: जयपुरवासियों को मिलेगी बड़ी राहत, पाइप लाइन से रसोई तक पहुंचेगी गैस; यहां लाइन बिछना शुरू

जयपुर शहर में एक साल में पाइप के जरिये रसोई तक पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) का दायरा बढ़ने वाला है। पाइप के जरिये रसोई तक गैस सप्लाई कर रही कंपनी अभी तक मानसरोवर, झोटवाड़ा जैसे बाहरी इलाकों में गैस सप्लाई कर रही थी। लेकिन अब जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद जयपुर शहर में भी कंपनी ने पाइप लाइन बिछाना शुरू कर दिया है।