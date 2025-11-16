Jaipur News: जयपुरवासियों को मिलेगी बड़ी राहत, पाइप लाइन से रसोई तक पहुंचेगी गैस; यहां लाइन बिछना शुरू

पीएनजी पाइप लाइन। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर शहर में एक साल में पाइप के जरिये रसोई तक पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) का दायरा बढ़ने वाला है। पाइप के जरिये रसोई तक गैस सप्लाई कर रही कंपनी अभी तक मानसरोवर, झोटवाड़ा जैसे बाहरी इलाकों में गैस सप्लाई कर रही थी। लेकिन अब जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद जयपुर शहर में भी कंपनी ने पाइप लाइन बिछाना शुरू कर दिया है।
कंपनी ने अजमेर पुलिया के पास हथरोई चौक से जेएलएन मार्ग पर ट्रंक लाइन बिछाना शुरू कर दिया है। पाइप के जरिये रसोई गैस कनेक्शन लेने के लिए 25 हजार से ज्यादा आवेदन कंपनी को मिल चुके हैं। पीएनजी गैस हल्की होने से ज्वलनशील नहीं होती।
ऐसे में लीकेज होने पर भी ब्लास्ट का खतरा नहीं होता। क्योंकि हल्की होने के कारण यह हवा में उड़ जाती है। पीएनजी गैस के प्रतिदिन के उपभोग की जानकारी रसोई में लगे मीटर से उपभोक्ता को होती है और उपभोग का बिल मोबाइल पर मिलता है। वहीं हर महीने सिलेंडर की बुकिंग का झंझट भी नहीं है।
पाइप्ड नेचुरल गैस सेवा प्रदाता कंपनी के अनुसार मानसरोवर व झोटवाड़ा में 12 हजार से ज्यादा उपभोक्ता हैं। यहां गैस जोबनेर से सप्लाई की जाती है और बिंदायका में सीएनजी व पीएनजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट स्थापित किया गया है।
